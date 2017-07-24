أعلن مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون عن انطلاق قافلة الجمعية التاسعة لإغاثة الأشقاء السوريين على الحدود التركية ـ السورية وللداخل السوري ضمن اهتمامات الجمعية بالاستمرار في إغاثة السوريين والتخفيف من معاناتهم وتزويدهم باحتياجاتهم المعيشية التي تعينهم على الحياة.

وبين العون أن الجمعية قد أعدت برنامجا إغاثيا موسعا للأشقاء السوريين يتضمن زيارات للمناطق العشوائية البعيدة عن المخيمات والتي يقطنها الآلاف بعيدا عن المخيمات النظامية والتي تحظى بشيء من التنظيم والترتيب وتلبية الاحتياجات، موضحا ان تكلفة القافلة تتجاوز النصف مليون دولار وتمتد ليومين وتهدف إلى عدة زيارات للخيام في العشوائيات وتتضمن زيارة 1000 خيمة لتوزيع الاحتياجات اللازمة لها من فرش يقيها تقلبات الحياة ويشمل البطانيات والأرضيات ولوازم الطبخ، إضافة إلى المواد التموينية المعيشية الضرورية للحياة.

وذكر أن هذه الزيارات للخيام العشوائية ستشمل منطقة تل أبيض ومنطقة أورفة، إضافة إلى العشش الموجودة حولها، مبينا أن هذه المناطق لا تحظى عادة باهتمام المنظمات الإغاثية ولا تشملها الزيارات الميدانية التي تحظى بتقديم المساعدات المختلفة، مؤكدا ان الوفد سيقوم بالاطلاع على مشروع مجمع مشاغل الخياطة ومصنع النسيج الذي تقيمه الجمعية، مشيرا الى أن البناء الآن وصل للدور الثالث من المجمع وسيستمع وفد الجمعية إلى تقرير مفصل من الجهة المنفذة للمشروع وأخذ الصور اللازمة لعرضها على المتبرعين وبيان سير العمل فيه.

واوضح أن 3 آلاف أسرة من العشوائيات ستستفيد من توزيعات ومساعدات القافلة التاسعة لسورية حيث سيتم توزيع السلال الغذائية الوافية لهم والمحتوية على وجبات غذائية وحصص أكل تكفيهم لعدة أشهر وتسهل عليهم حياتهم وتفيدهم في قابل الأيام.