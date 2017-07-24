الكويت دخلت عالم ناطحات السحاب وتكلفتها العالية مقابل عوائدها المالية تصرف عنها المستثمرين

إنشاء المترو تحت الأرض يحتاج إلى جدوى اقتصادية وتشريعات تمكن القطاع الخاص من القيام بذلك

يجب أن تكون قرارات الجمعية ملزمة للجهات العامة والخاصة

الجمعية لديها أكثر من 20 برنامجا خلال موسم الصيف الجاري

استراتيجيتنا ممتدة للعام 2018 وتتضمن 105 مشاريع في مجالات اساسية

عاطف رمضان

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل أن الكويت دخلت عالم ناطحات السحاب، مشيرا الى ان هذه الأبراج تكلفتها عالية مقابل عوائدها المالية مما يجعل كثير من المستثمرين يتراجعون عن الدخول في هذه الاستثمارات.



وأضاف العتل في حوار مع «الأنباء» أن فكرة انشاء مشروع مترو أنفاق تحت الأرض وغيره من مثل هذه المشاريع لها حلول هندسية لتنفيذها في الكويت، لكن من الضروري معرفة جدواها الاقتصادية المتوقعة والتشريعات التي تمكن القطاع الخاص من تنفيذها.



واشار الى ان الكويت تحوي العديد من الابراج المتميزة مثل مبنى «المركزي» الحائز جائزة المعهد الأميركي للخرسانة فرع الكويت للعام الماضي.



وأوضح ان العمل الهندسي في الكويت أمامه تحديات، وان المهندسين يحتاجون الى تشريعات تحمي حقوقهم.



ولفت الى ان جمعية المهندسين عمرها يقارب الـ 55 عاما وعدد أعضائها يفوق 40 ألف مهندس ومهندسة وهي تعاني من قلة الدعم المالي لها.



وذكر ان الجمعية قدمت العديد من المقترحات للدولة، منها دراسة لحل الازمة المرورية، الا أن الجهات المعنية تجاهلت دور الجمعية، ولم ترسل لها دعوة للمشاركة في لجانها.



وقال ان الجمعية لديها استراتيجية تمتد حتى العام 2018، تضمنت 105 مشروعات في عدد من المجالات الأساسية، وان الجمعية لديها اكثر من 20 برنامجا خلال موسم الصيف الحالي.



وافاد بأن من التحديات التي تواجه الجمعية ان قراراتها غير ملزمة للجهات العامة والخاصة، مشيرا الى ان العمل الهندسي ساهم في ازدهار الكويت في السبعينيات فهو يخطط ويصمم ويشرف على تنفيذ مشاريع بالمليارات.



وفيما يلي تفاصيل الحوار:



في البداية، كم عدد أعضاء جمعية المهندسين؟



٭ الجمعية لديها نوعان من العضوية، النوع الأول هو العضو العامل وهم الكويتيون الحاصلون على بكالوريوس في الهندسة من جامعات معتمدة في قوائم الجامعات المعتمدة من لجنة التعليم الهندسي العربية والمجلس الأوروبي للجامعات المعتمدة في أوروبا المعروف باسم «فياني» والمجلس الأميركي للجامعات المعتمدة في أميركا والمعروف باسم «أبيت».



وأما النوع الثاني من عضوية الجمعية، فهم الأعضاء المنتسبون، وهم من الزملاء الوافدين ولهم كافة الحقوق والواجبات في الجمعية باستثناء أنهم لا يشاركون في عملية الانتخابات لأنها مقتصرة على الأعضاء الكويتيين.



واجمالي عدد أعضاء الجمعية يفوق حاليا 40 ألف مهندس ومهندسة، لكن كثيرا منهم لم يفعلوا عضوياتهم مع الأسف.



وعلى الراغب في العضوية أن يتقدم بطلب عضوية، وفي حال قبوله عليه تسديد الرسوم المقررة.



وعلى الزملاء تجديد عضوياتهم سنويا، فالعضوية تصبح غير فعالة في حالة عدم تسديد الرسوم سنويا، ولا تسقط هذه الرسوم المستحقة في حال عدم التجديد لعدة سنوات، وفترة العضوية بالجمعية عام واحد من أول يناير حتى نهاية ديسمبر.



أهداف الجمعيةإلى أي مدى حققت الجمعية الهدف من انشائها؟



٭ جمعية المهندسين الكويتية مشهرة وفق قانون جمعيات النفع العام، وهي أقدم جمعية مشهرة، حيث صدر قرار اشهارها في 20 نوفمبر 1962، وأهداف الإشهار لم تتغير وتتمثل فيما يلي: المساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد والمحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المهنية المشروعة، وتنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها، والعمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي والفني بين المهندسين في الكويت وزملائهم في الدول العربية والأجنبية، وتشجيع القيام بالأبحاث الهندسية ووضع مواصفات هندسية عربية بالاشتراك مع المؤسسات والهيئات المعنية، والسعي إلى حل الخلافات التي تقع بين المهندسين أو بينهم وبين عملائهم فيما يتعلق بالأعمال الهندسية وتشجيع التدريب المهني الهندسي في الكويت في مختلف الوسائل المتيسرة.



ووفقا لهذه الأهداف فقد تمكنا ومن قبلنا من رؤساء الجمعية السابقين من تحقيق كثير من الأهداف، ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف مع التوسع في العمل، وانطلقنا من حيث انتهى الزملاء السابقون.



أبرز القضايا ما أبرز القضايا أو المشكلات التي ساهمت الجمعية في حلها؟



٭ عمر الجمعية يقارب الـ 55 عاما، وحصر كل الإنجازات ليس أمرا يسيرا، لكن بالإمكان أن أسرد أبرز ملامح تطور العمل في الجمعية ويتمثل فيما يلي:المقر الدائم: بعد أن حصل أبناء الجمعية على موقع مؤقت لها في منطقة الشويخ، استطاعوا أن يحصلوا على موقعها الدائم الجديد الحالي الكائن على شارع الخليج العربي وبالقرب من قصر دسمان ومواجهة أبراج الكويت.



النشر العلمي ومجلة «المهندسون»: أدركت قيادات الجمعية أهمية النشر العلمي وقامت ومنذ العام 1970 بإصدار مجلة «المهندسون» التي تقوم بنشر البحوث العلمية التي تزيد وتثري من معارف أبناء الجمعية، كما تقوم المجلة بتوثيق أنشطة الجمعية وما تقوم به من إنجازات وخدمات تقدمها للمهنة والمجتمع وأبنائها المهندسين.



وساهمت الجمعية في إشهار اتحاد المهندسين العرب في عام 1963.



وأطلقت الجمعية ومنذ العام 1996 فكرة إنشاء وإقامة الملتقى الهندسي الخليجي، وقد أتم الملتقى دورته في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وعاد إلى انطلاقته فكان الملتقى السابع ومن ثم الملتقى الثالث عشر في الكويت ومن ثم الملتقى التاسع عشر في العام 2016.



وتولت الجمعية رئاسة الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية لدورتين متتاليتين، ولدينا الآن نائب رئيس لشؤون الشباب في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية التابعة لليونسكو.الازدحامات المرورية ماذا عن اقتراح الجمعية لحل مشكلة الأزمة المرورية؟



٭ قدمنا مقترحا تفصيليا في العام 2004، وشكلنا لجنة خاصة، وقد استفادت الجهات الحكومية من هذه الدراسة التي وضعها متطوعون متخصصون من أصحاب الخبرات، الا أنهم تجاهلوا دور الجمعية ولم يدعوها حتى للمشاركة بأي من لجانهم أو ما سمي لاحقا بالمجلس الأعلى للمرور.



استراتيجية وبرامج حدثنا عن استراتيجية الجمعية وبرامجها خلال فترة الصيف؟



٭ نعمل على اتمام استراتيجية عمل رئيسية قامت الجمعية بوضعها، وهي تمتد حتى العام 2018، وتتضمن مجموعة من الأهداف التي سيعمل مجلس إدارة الجمعية ومتطوعوها على تنفيذها من خلال الروابط واللجان، وحددت هذه الاستراتيجية نحو 105 مشاريع في عدد من المجالات الأساسية، وقد تم تنفيذ العشرات منها، وفي الفترة المتبقية نحن نركز على أمور مهمة تتمثل فيما يلي:​٭ تعزيز دور المهندس وحمايته، حيث نعاني في هذا المجال من عدم قيام كثير من الجهات الحكومية من تطبيق صرف البدلات وهذا أمر نرفضه، خاصة ان هناك وزارات اخرى تصرف هذه البدلات لنفس المهندسين وبنفس طبيعة عملهم، مما يضطرنا الى تضييع كثير من الوقت لمتابعة هذا الأمر، وقد قمنا بتشكيل فرق خاصة لكل وزارة أو جهة حكومية في هذا المجال.



٭ ونركز ايضا على حماية المهنة من أدعيائها من خلال ضرورة اعتماد أي مهندس يعمل في مشاريع الدولة بشكل خاص أو يزاول المهنة الهندسية من قبل الجمعية، فنحن لدينا خبرة تمتد الى 54 عاما في هذا المجال، ولدينا أيضا مجلس التصنيف الهندسي للمهندس المحترف والاستشاري، وبعض الجهات تعتمده والأخرى لاتزال تماطل حتى الآن، بسبب ان قرارات الجمعية غير ملزمة لهذه الجهات كمجتمع مدني وكجمعية نفع عام.



وهناك لجنة اعتماد مهندسي الاشراف في بلدية الكويت، والجدير ذكره أن مجلس التصنيف الهندسي بالجمعية يحتاج الى تجاوب وتعاون خاص وكبير من قبل الوزارات التي تتعامل مع مشاريع الدولة، ونأمل أن تلزم وزارة الأشغال مقاوليها في اعتماد المهندسين الوافدين العاملين في مشاريعها وخاصة المشاريع العملاقة، فهناك أكثر من 200 مهندس غير معتمد يعملون في أحد المشاريع الكبرى والاستراتيجية في البلاد ولا نعرف على أي أساس تم اعتمادهم كمهندسين في هذا المشروع.



وهناك محور ثالث يتمثل في إنشاء حاضنة لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة في عملية التوظيف، ونسعى جاهدين من خلال هذه الحاضنة الى أن تكون الجمعية جهة معتمدة من قبل الجهات المعنية لهذه الحاضنة لتوجيه حديثي التخرج الى العمل في القطاع الخاص وخاصة أن خريجي كلية الهندسة يستحوذون على العدد الأكبر من الخريجين في جامعة الكويت وغيرها من الجامعات الخارجية.



٭ لدينا كذلك اهتمام كبير بموضوع الطاقة المتجددة ولدينا مشروعنا المقدم الى الدولة في هذا المجال.



٭ نسعى ايضا الى تفعيل دور لجنة مزاولة المهنة، وهذه اللجنة انحرفت مؤخرا عن دورها وباتت تهمش الجمعية وتتبع أصحاب المصالح الخاصة الذين شتتوا جهدها وكرسوه لخدمة مصالحهم، فالبلدية وهذه اللجنة هما الخصم والحكم في العمل الهندسي، بينما تعتبر الجمعية جهة حيادية قادرة على التعاطي مع أنظمة وقوانين مزاولة المهنة دون الالتفات الى أية مصالح لمكتب أو مقاول.



وبالنسبة الى موسم الصيف فلدينا مجموعة من المبادرات، فقد انطلق المخيم الصيفي لأبناء المهندسين والمهندسات بالتعاون مع «مهندسون بلا حدود - الكويت»، وانطلقت البرامج التدريبية الصيفية وعددها يتجاوز الـ 20 برنامج مسائي وصباحي.



الطاقة المتجددة ماذا عن توجه الجمعية لتفعيل استخدام الطاقة المتجددة؟



٭ لدينا مبادرة لإنشاء هيئة كفاءة الطاقة في الكويت، فرغم الجهود القائمة بهذا المجال إلا أنها مشتتة، وهذه المبادرة مستمدة من خبراتنا في السنوات الماضية بهذا المجال فقد قمنا بمشاريع عززت هذه الخبرة ومن هذه المشاريع ما يلي:٭ اتفاقية مع SMA الألمانية لتدريب الكوادر البشرية وهو مشروع طموح ومستمر.



٭ تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المساجد خلال الصيف الماضي من خلال الأنظمة الذكية وتم توفير أكثر من 60% من الطاقة المستهلكة.



٭ تركيب وحدة لإنتاج الطاقة الكهرباء من الالواح الشمسية بالجمعية.



٭ نشر مفاهيم الطاقة المتجددة وتدريب وتأهيل كوادر وطنية تحتاجها المشاريع الحالية والمستقبلية.



٭ أقمنا ورشة اقليمية في مايو الماضي برعاية وحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق، ولله الحمد، رأينا تجاوب الحكومة مع توصيات الندوة وأصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قرارا بمنع استيراد المصابيح المتوهجة منذ أول أغسطس 2017، وهناك توصيات أخرى نأمل أن تأخذ الحكومة بها.



معوقات وتحديات ما المشكلات التي تواجه الجمعية؟



٭ هناك تحديات وصعوبات تواجه الجمعية، فنحن كغيرنا من مؤسسات المجتمع المدني نعاني بأن ما نتخذه من قرارات غير ملزمة للجهات العامة والخاصة، وذلك رغم أن هذه قرارات فنية - حيادية يقوم بها متطوعون ومتطوعات من أصحاب الخبرة كل في اختصاصه ومجاله.



ومن الصعوبات قلة الدعم المالي للجمعية كونها تتلقى نفس الدعم المقدم لها من وزارة الشؤون منذ 40 عاما ولم تتم زيادته من قبل الوزارة رغم أنها قامت بزيادة هذا الدعم للجمعيات الأخرى أكثر من مرة، كما أننا نعاني من قلة الرعايات والتمويل لمشاريعنا من قبل القطاع الخاص.



ناطحات السحاب تنافست دول مجاورة لبناء اطول الابراج في العالم، هل التربة الكويتية يمكن ان يبنى عليها مثل هذه الابراج؟



٭ في المشاريع الإنشائية تتم دراسة التربة ويتم اتخاذ الحلول الهندسية المناسبة طبقا لطبيعة المبنى، ولقد دخلنا عالم الأبراج فلدينا «الحمراء» التي تصنف كناطحة سحاب، لكن المشكلة في الأبراج والمباني العالية أن كلفتها مرتفعة، وهذا الأمر نعتقد أن المستثمرين يقفون عنده طويلا في الكويت.



مترو أنفاق هل يمكن هندسيا انشاء مترو تحت الأرض في الكويت مستقبلا؟



٭ أيا كانت المشاريع والعقبات التي تواجهها فلها حلول هندسية، ولم لا يمكن إنشاء مترو تحت الأرض وخاصة في المناطق الجديدة، لكن الأهم هو ماهي الجدوى المتوقعة من هذا المترو؟، وهل لدينا تشريعات تمكن القطاع الخاص من القيام بذلك؟



أما من النواحي الهندسية والفنية فالحلول كثيرة ومجدية ومتاحة.



مبنى «المركزي» تقييمك لفوز برج بنك الكويت المركزي الجديد لجائزة ميد لجودة المشاريع «مشروع العام للبناء لسنة 2016» محليا كأفضل مشروع ومعلم في الكويت وهل هناك ابراج متميزة من وجهة نظرك؟



٭ كثيرة هي المباني المتميزة إنشائيا في الكويت ولا شك أن مبنى البنك المركزي متميز، وكما نعلم هو حاز على جائزة المعهد الأميركي للخرسانة فرع الكويت للعام الماضي، ولدينا أبراج كثيرة متميزة في الكويت وباتت هناك معالم حضارية وخاصة في الكويت العاصمة.



العمل الهندسي ما تقييمك للعمل الهندسي بالكويت مقارنة بالدول المتطورة؟



٭ العمل الهندسي في الكويت كباقي المهن، أمامه تحديات ويقوم بدور ريادي في البلد وينقسم الى العمل الخاص متمثلا في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وهذه أهدافها تحقيق عوائد لملاكها وهذا حق مشروع لها على ألا يتم تسخير مزاولة المهنة ولوائحها لخدمة تخصصات معينة دون غيرها من التخصصات.



ولدينا العمل الحكومي أي المهندسين الموظفين وهؤلاء على عاتقهم مهام كبيرة وهم موظفون ويخضعون لقوانين صارمة ولدينا حالات كثيرة تعرض خلالها زملاؤنا في الوزارات ومشاريعها الى الظلم، ففي مشاريع سابقة وبعد أن أحالت احدى الوزارات عدد من المهندسين الى النيابة تبينت براءتهم مما سبب لهم مشاكل كثيرة وهذا فيه عدم إنصاف للعاملين في الحقل الهندسي، فنحتاج الى تشريعات تحمي المهندسين أسوة بغيرهم من المهن.



وفي مجال العمل الهندسي التطوعي والذي تتم مزاولته من خلال الجمعية يبقى المجال أكثر اتساعا ولدينا نحو400 متطوع ومتطوعة يعملون في اللجان وفرق العمل والروابط التخصصية التي يتجاوز عددها العشرين، وهؤلاء يقدمون وبتطوع مجموعة من المشاريع الفنية - الهندسية التي تعرض على الجهات المعنية، وذلك بعيدا عن عملهم الوظيفي وروتينه ومتطلباته.



فالعمل الهندسي فعال يقدم منذ نشأة الكويت وساهم بقوة في ازدهارها بالسبعينيات حتى باتت الكويت درة للخليج واليوم يقوم العمل الهندسي بدور كبير يحتاج الى دعم أكبر خاصة انه يخطط ويصمم ويشرف على تنفيذ مشاريع بالمليارات.

فيصل العتل في سطور

هو م.فيصل دويح العتل.

مهندس كهرباء - جامعة ولاية كاليفورنيا 2002.

ماجستير إدارة مشاريع هندسية - بريطانيا 2012.

مهندس كهرباء وزارة الكهرباء والماء 2003- 2009.

مدرب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 2009 حتى الآن.

مدير عام جمعية المهندسين الكويتية 2011 - 2013.

أمين سر الجمعية 2011 - 2013.

تمت تزكيته لرئاسة الجمعية في فبراير 2017.

أول استشاري كويتي في الطاقة المتجددة من مجلس تصنيف المهندسين.

جهات اعتماد الشهادات الهندسية

تتولى جمعية المهندسين الكويتية مهمة معادلة الشهادات الهندسية لكافة المهندسين في البلاد وذلك من خلال التعاون مع كل من:

٭ اتحاد المهندسين العرب.

٭ Arab union of Engineering

٭ هيئة الاعتماد للمهندسين والتكنولوجيين - الأبيت.

٭ ABET: Accretion Board of Engineering & Technology – INC - هيئة اعتماد المعماريين - ناب.

٭ National Architectural Accrediting board.

٭ هيئة الاعتماد الأوروبية للمهندسين - فياني

٭ FEANI: European Federation of national Engineering Associations - المعهد الملكي البريطاني للمعماريين - ريبا.

٭ RIBA: Royal Institute of British Architects.

٭ مجلس اعتماد المهندسين الكندي - سياب.

٭ CEAB: Canadian Engineering Accreditation Board.

٭ برنامج اعتماد المهندسين المحترفين في استراليا.

٭ APEP: Australian Professional Engineering Programs.

هيئات ومجالس هندسية

بالإضافة الى اللجان التي يعمل فيها نحو 400 متطوع ومتطوعة من المهندسين والمهندسات هناك هيئات ومجالس خاصة وروابط مهندسين تعمل بالجمعية:

1- المجلس الاستشاري الهندسي.

2- مجلس تصنيف وتأهيل المهندسين.

3- مركز توظيف المهندسين.

4- غرفة التحكيم الدولي.