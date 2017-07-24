فرج ناصر

افتتحت وزارة الأشغال توسعة الحارة الإضافية لنفق مشروع طريق جمال عبد الناصر المؤدي الى طريق الدائري الاول شارع السور (دورا بوابة الجهراء)، وذلك رغبة منها لفك الاختناقات المرورية التي شهدها الطريق الفرعي لهذا النفق، وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لتسهيل حركة السير أمام المواطنين ومرتادي هذا الطريق، وشملت الحارة الإضافية استحداث مخرج جديد لنفق طريق جمال عبد الناصر، وذلك تلبية لنداء المواطنيين بوجود زحمة رغم عدم افتتاح الطريق بالكامل.



وأكد احد المهندسين المتواجدين في المشروع ان الوزارة قامت بافتتاح جزء من مراحل النفق وذلك لتسهيل الاختناقات المرورية رغم ان البرنامج الزمني للمشروع بشكل سينتهي بشكل عام في 2018، الا ان الوزارة فضلت ان تخدم المواطنين من خلال الافتتاحات المرحلية والجزئية وذلك لتسهيل وصولهم بأسهل الطرق.



ودعا المواطنين ومرتادي الطريق الى التعاون مع وزارة الاشغال والعاملين في هذه الطرق وتقدير مهام عمل العاملين بالوزارة تجاه هذه الاعمال، مؤكدا انه مع نهاية هذا العام ستنتهي جميع الأعمال الواقعة علي طريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء بالكامل.

وقال ان قطاع الطرق بالوزارة سيقوم بافتتاح العديد من المراحل الأولية لشبكة الطرق بالكويت في جميع المحافظات، وكذلك شبكة الطرق للطرق الحدودية والإقليمية.



واشار الى ان الوزارة تقوم حاليا بتركيب العلامات الإرشادية واليافطات الدالة على اسماء الشوارع والمواقع والمستشفيات وذلك تعزيزا لخدمة مرتادي الطرق، مشيدا بالتعاون والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المرور وهندسة الطرق وتعاونها الكبير في تذليل جميع الصعاب وتنظيم حركة السير في تنفيذ مشاريع وزارة الاشغال.



وقال إن هناك جهودا حثيثة ومتابعة دورية من قبل وزير الاشغال م.عبدالرحمن المطوع ووكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم تجاه هذه الاعمال وتوجيهاتهم الحثيثة بالإسراع في إنجاز المشاريع حسب البرنامج الزمني المعد لها رغم ان مشاريع الطرق متقدمة في برنامجها الزمني بفارق كبير.