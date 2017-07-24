عادل الشنان

استضافت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفدا من بلدية الكويت برئاسة نائب المدير العام لشؤون المساحة م. عبدالله عمادي لمناقشة الربط الآلي لمعاملات شهادات الأوصاف، في اجتماع برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة أحمد الهداب وبحضور نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق في المؤسسة فوزية دشتي.

وقال الهداب في تصريح صحافي: إنه تم الاتفاق على البدء التجريبي لتطبيق نظام الربط الآلي بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت لمدة شهر يتم خلاله تدريب موظفي المؤسسة (إدارة التوزيع وإدارة مركز نظم المعلومات) على النظام، لافتا إلى أنه عند الانتهاء من التدريب يتم تحديد الصلاحية لعدد من الموظفين مستخدمي النظام قبل التشغيل الفعلي.

وأوضح أن فريق بلدية الكويت قدم للمؤسسة عرضا مرئيا لنظام الربط الآلي لتحديد شهادات الأوصاف للتسجيل العقاري للوحدات السكنية الموزعة من قبل المؤسسة.

وأضاف أن الربط الآلي بين الجهتين في مثل هذا النوع من التعاملات يأتي من منطلق تسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتفعيلا لمفهوم الحكومة الإلكترونية، والمساهمة في التكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية لخدمة المواطنين.