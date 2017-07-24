ضرورة غرس حب اللغة العربية وتكريم النابغين فيها

القاهرة - هناء السيد

تشهد منطقتنا العربية حربا فكرية شرسة تهدف إلى تدمير الشباب وطمس التراث العربي وإلغاء الهوية العربية، لذا تعمل الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية جاهدة وبالتعاون مع الجهات المختصة على الحفاظ على اللغة العربية والتراث العربي.



وفي لقاء لـ «الأنباء»، أكد مدير الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية المستشار د. محمد الهاجري أنه يتحتم علينا الحفاظ على لغتنا العربية والتراث العربي من خلال وضع استراتيجيات عربيه للنهوض باللغة العربية.

وأشار إلى انه سيتم عقد مؤتمر في 18 ديسمبر القادم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يهدف إلى وضع استراتيجية للنهوض باللغة العربية يشارك فيها ممثلون من الدول العربية والمختصون بها، لافتا إلى تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات التي شاركت فيها الدول العربية ومنها مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو، وذلك للحفاظ على اللغة العربية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ وهوية وثقافة الأمة العربية.

وطالب الهاجري بضرورة غرس حب اللغة العربية وتكريم النابغين فيها، مشيدا بدور المؤسسات التي تعمل على الحفاظ على اللغة ومنها مجمع اللغة العربية بمصر ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية وانشطتها المتعددة واحتفالها السنوي بالشعر والشعراء، وغيرهما من المؤسسات والمراكز العربية التي تنظم المسابقات والمؤتمرات للحفاظ على لغتنا العربية، لافتا الى استخدام اللغة العربية في المحافل الدولية والإقليمية من خلال ممثلي الدول على المستوى الرسمي ورصد جوائز سنويه لأفضل الأعمال الناطقة باللغة العربية الفصحى.

وقال الهاجري: انه بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ومشاركة الكويت والدول العربية سيتم عقد ندوة حول «التصدي للتطرف واثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي»، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة دولية لحماية التراث والتاريخ الإنساني تضم منظمات «الايسسكو ـ والالكسو» والبرلمان العربىي واليونسكو، ومن المقرر ان تعقد اجتماعها الخامس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاطلاع على جدول الأعمال والجهات والمؤسسات التي تعمل في مجال حماية التراث الإنساني العربي.

وثمن الهاجري دور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودعمه اللامحدود للعمل العربي المشترك، مؤكدا ان صاحب السمو سباق في جميع المبادرات الإنسانية والثقافية والتربوية وغيرها، ورعايته الكريمة لمؤتمر دعم التعليم بالصومال انما تؤكد حرص سموه على دعم التعليم والثقافة اللذين يشكلان جناح التنمية المستدامة في أي دولة، لافتا إلى ان الاخوة للصوماليين المقيمين بالكويت يتمتعون بالتعليم المجاني.

وحول دور الإدارة الثقافية بجامعه الدول العربية، أشار الهاجري الى انها تعمل على اعداد مشاريع الخطط والبرامج الخاصة بالعمل العربي المشترك في مجال الثقافة وحوار الحضارات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات في المجالات ذات العلاقة بالثقافة وحوار الحضارات، وتنسيق العمل والتعاون في مجال الثقافة وحوار الحضارات فيما بينها وبين الحكومات والمنظمات العربية والدولية المتخصصة والمجالس الوزارية المتخصصة بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض واللقاءات الثقافية وحضورها.