عقد وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع اجتماعا مع وفد من الجيش البريطاني الصديق يضم كلا من العميد جاري ديكن آمر اللواء ٥١ والملحق العسكري البريطاني العقيد فنلي ماكلين وآمر كتيبة ٣ سكوتس من اللواء ٥١ روب هيدوويك وريتشي فيسي مساعد الملحق العسكري.



وتناول اجتماع وكيل الحرس الوطني بالتكليف مع الوفد آفاق التعاون بين الجانبين لاسيما في مجال التدريب والأمن، حيث أوضح أهمية مثل هذه الزيارات في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في شتى المجالات.



وأكد اهتمام الحرس الوطني من خلال وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا) بزيادة فرص التعاون في المجالات العسكرية والأمنية مع المؤسسات العسكرية المتطورة، ومنها المؤسسات البريطانية لدفع عجلة التطوير والتحديث والارتقاء بدور الحرس الوطني في المنظومة الأمنية للكويت.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد البريطاني أهمية الزيارة في التعرف على الحرس الوطني الكويتي عن قرب وتبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة لكلا الجانبين.

حضر الاجتماع من جانب الحرس الوطني مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب، وقائد العمليات والأركان العميد الركن بدر حمد، وقائد الإسناد العميد الركن طلاع عبدالرزاق قدير، وآمر لواء الحماية العميد الركن حمد أحمد وعدد من الضباط.