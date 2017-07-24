أعرب تجمع «المسار المستقل» في بيان له عن إدانته واستنكاره الشديد للإجراءات العنيفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والمواجهات الأخيرة التي راح ضحيتها واستشهد بسببها عدد من المواطنين الفلسطينيين في أعقاب التداعيات الناجمة عن قرار سلطات الاحتلال بوضع بوابات إلكترونية في باحة المسجد الأقصى، الأمر الذي يعتبر مقدمة لمحاولة الاحتلال نزع السيادة العربية عن المسجد وهو أمر مرفوض.

كما أعرب «تجمع المسار» عن استنكاره الشديد لقيام سلطات الاحتلال بالتضييق على المصلين وإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، داعية الدول العربية والإسلامية الى التضامن في مواجهة هذه الهجمات الخطيرة التي راح ضحيتها العديد من الشهداء وسقط آخرون بجراح واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى والمواطنين الفلسطينيين.