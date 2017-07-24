فرج ناصر



أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. احمد الحصان عن افتتاح (رامب) بطول 700 يخدم الحركة المرورية للقادمين من الدائري السادس إلى مستشفى الفروانية والعارضية ومنطقة المعاهد والكليات بالعارضية اليوم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.



وأفاد الحصان في تصريح صحافي بأن افتتاح الرامب يأتي ضمن مشروع إنشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية لطريقي الدائريين السابع والسادس المؤديين الى المناطق السكنية الجديدة منطقة غرب الجليب الشيوخ العقد هـ. ط 186 والذي يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 17.439 مليون دينار، مشيرا إلى ان المشروع يهدف الى تسهيل الحركة المرورية لجامعة الكويت الجديدة في الشدادية عن طريق اضافة طرق بطول 13.493 كيلومترا طوليا تقريبا شاملة جميع الخدمات واضافة جسور بطول 1172 مترا طوليا تقريبا شاملة جميع الخدمات، بالإضافة إلى جسرين في التقاطع مع الطريق الدائري السادس وجسرين في التقاطع مع الطريق الدائري السابع.



وبين الحصان ان قطاع هندسة الطرق مستمر في سياسة التسلم الجزئي للمراحل المنتهية من مشاريعه دون الانتظار حتى ينتهي المشروع بالكامل وذلك للاستفادة القصوى من هذه المراحل في تطوير وتحديث منظومة الطرق على مستوى البلاد والحد من الاختناقات المرورية قدر المستطاع، مشددا على حرص وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع على متابعة المراحل التنفيذية للمشاريع، لاسيما مشاريع قطاع هندسة الطرق والعمل على تسريع وتيرة العمل فيها، لذا وضع القطاع برنامج عمل للزيارات الميدانية لكل المشاريع للوقوف على آخر المستجدات فيها وتحفيز العاملين على انجاز كل المهام دون تأخير وبالمواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها والتي تضاهي المقاييس والمعايير العالمية.