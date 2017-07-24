واصلت المؤسسات والهيئات الأسبوع الماضي نشاطها المتجدد في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين والمحتاجين بالمنطقة في إطار جهود الكويت المستمرة في هذا الشأن.



وتركزت المساعدات التي قدمتها الكويت خلال الأسبوع المنتهي في اليمن والعراق والأردن وتنوعت بين الغذائية والصحية والتعليمية والإيوائية.



ففي اليمن دشنت حملة (الكويت إلى جانبكم) المرحلة الإغاثية الثالثة في معظم محافظات الدولة بتكلفة تصل إلى 53 مليون دولار بالتنسيق مع اللجنة العليا للاغاثة.



وقالت الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة في بيان صحافي ان مشروعاتها للمرحلة الثالثة تستهدف 17 محافظة يمنية في خمسة قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والمياه والغذاء والإيواء من اجل تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين.



وقال الرئيس الدوري للهيئة أبوإسماعيل القرشي ان قيمة المساعدات في المرحلتين السابقتين بلغت 47 مليون دولار، مضيفا ان المرحلة الثالثة خصص لها مبلغ 53 مليون دولار.



من جانبه، اعرب رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر عن الشكر لحملة (الكويت إلى جانبكم) لسعيها الحثيث لإغاثة الشعب اليمني، مثمنا الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين ظل الحرب الدائرة.



وفي العراق واصلت الكويت ممثلة بالجمعية الكويتية للإغاثة ايصال المساعدات الإنسانية المتمثلة بالمواد الغذائية ومياه الشرب إلى المحتاجين بالجانب الأيمن من مدينة (الموصل) التي تحررت مؤخرا من سيطرة ما يسمى تنظيم (داعش).



وقال مسؤول قسم المساعدات الإنسانية بمؤسسة البارزاني الخيرية اسماعيل عبدالعزيز لـ «كونا» ان الكويت بادرت بتبني هذا العمل الإنساني بصفتها أول دولة تقدم المساعدات الى أهالي الجانب الأيمن من (الموصل).



وأضاف ان الهدف من تلك الخطوة هو ايصال المساعدات الإنسانية العاجلة المتمثلة بالمواد الغذائية ومياه الشرب الى المناطق المحررة حديثا في الجانب الأيمن من مدينة (الموصل).



وأوضح ان المساعدات الكويتية التي تم توزيعها الاحد الماضي شملت حي (الثورة) و(الحي الصناعي القديم) بمدينة (الموصل) وجرى خلالها تسليم ألف سلة غذائية ومياه الشرب يستفيد منها أكثر من ستة آلاف شخص.



وأشار عبدالعزيز إلى ان الأربعاء الماضي شهد كذلك قيام الكويت بتوزيع ألف سلة غذائية وتسعة آلاف قنينة مياه على أهالي حي (الثورة).

وفي الأردن أجرى فريق طبي كويتي تطوعي اوفدته جمعيتا (الرحمة العالمية) و(الإصلاح الاجتماعي) بالكويت عمليات جراحية للاجئين السوريين في المملكة.



وقال رئيس الفريق الطبي الكويتي اختصاص جراحة المسالك البولية د.احمد الكندري لـ «كونا» إن الفريق المكون من اختصاصات طبية مختلفة وطاقم تخدير وتمريض واشعة قدم على مدى خمسة ايام العون الطبي للاجئين السوريين الذين يعانون من حالات مرضية «نوعية» وذلك في إطار برنامج اغاثي وتعاون بين الرحمة العالمية ومستشفى المقاصد الخيرية الأردني.



وأشار إلى اجراء الفريق عمليات لنحو 100 حالة «متنوعة ودقيقة» في تخصصات جراحة عامة وعظام وانف واذن وحنجرة ومسالك بولية.

من جانبه، قال رئيس مكتب سورية وتركيا في جمعية الرحمة العالمية رئيس الوفد وليد السويلم ان هذه الحملة هي الثانية التي تنظمها الجمعية في مستشفى المقاصد الأردني في إطار برنامج عمل سيتواصل كل اربعة اشهر من خلال فرق طبية تطوعية تضم استشاريين في مختلف الاختصاصات وطواقم طبية تقدم العون الجراحي والعلاج للاجئين السوريين.



وقدر السويلم كلفة الحملة بحوالي 210 آلاف دولار، مشيرا الى ان التكلفة لا تشمل اجور الأطباء «لان جهودهم تطوعية».

بدوره، قال مدير مستشفى المقاصد الخيرية د. اشرف النوافلة في تصريح مماثل لـ «كونا» إن تعاون المستشفى مع الرحمة العالمية بدأ ببناء المستشفى وكان لـ«الرحمة» النصيب الاكبر من التبرعات التي اسهمت بإقامة عدد من أقسامه.



وأضاف ان «الرحمة» تواصل العطاء بتقديم العون للمستشفى والمستفيدين من خدماته من خلال طواقم طبية كويتية ومستلزمات ومعدات طبية ونقدية تقدم للاجئين السوريين خاصة الأكثر تضررا وحاجة للرعاية الطبية.



وأشاد النوافلة بجهود الكويت والمحسنين الكويتيين في تقديم العون للمحتاجين السوريين وغيرهم ممن يستحقون العون في مختلف أنحاء العالم، مناشدا زيادة الدعم المقدم للاجئين السوريين بمد المستشفى بالمزيد من المعدات والمستلزمات الطبية والطواقم الطبية.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة التربية أن ما تقوم به الكويت من دعم ومساندة لطلبة المنح الدراسية من مختلف الدول يمثل رسالة إنسانية سامية تجاه الدول الشقيقة والصديقة والإسلامية المحتاجة لهذا الدعم.



وقال الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بالتكليف د. خالد الرشيد أمس الأول الخميس في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم طلبة المنح الدراسية الذي أقامته اللجنة إن هؤلاء الطلبة هم خير سفراء لدولهم في الكويت.



من جانبه، أكد المدير العام لمنطقة الأحمدي التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني بالتكليف وليد العومي أن الكويت ومنذ عقود مضت كانت وما زالت رائدة في العمل الإنساني وفي مجالات متعددة ومنها المنح الدراسية والتي كانت الكويت سباقة فيها ترسيخا لمشاركتها ودعمها للدول الإسلامية والدول الصديقة.