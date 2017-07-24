فرج ناصر

قالت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم ان الوزارة بصدد طرح 7 عقود صيانة للطرق السريعة والمحافظات بكلفة تفوق قيمتها 200 مليون دينار. وأكدت لـ «الأنباء» ان الوزارة تقوم حاليا بجرد مديونيات المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة، حيث ستسترد هذه الأموال وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وحسب العقود مع المقاولين. وقالت ان الوزارة شكلت لجنة للتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوص بعض الملاحظات والمخالفات بحق الوزارة لدى الديوان، وان هناك إجراءات وأطرا قانونية تقوم بها الوزارة تجاه ذلك، وانها عقدت اجتماعات مع ممثلين من ديوان المحاسبة حول العديد من المشاريع التي تقوم بها. وكشفت الغنيم عن ان الوزارة تقدمت بإثبات حالة إلى احد المخافر في محافظة العاصمة، وذلك على خلفية إتلاف أحد سائقي الشاحنات جزءا من طريق جمال عبدالناصر بعد تعرض شاحنته للعطل.