كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مساء الأحد، اختصاصية الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة الثلاب لحصولها على براءة اختراع جديدة من أمريكا عن ابتكارها الذي يساعد الأطفال أصحاب الشفة الأرنبية في الرضاعة.

وقالت الدكتورة الثلاب التي ترأس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين في تصريح صحافي، على هامش حفل التكريم إنها تسلمت شهادة براءة الاختراع من مستشار برامج المخترعين ومشرف ورش العلوم التطبيقية والفنية في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المهندس خالد الحسن بالإضافة إلى شهادة تقدير من المركز.

وأوضحت أن براءة الاختراع هذه تعد السادسة لها والرابعة التي تهدف إلى مساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على الرضاعة، مشيرة إلى أن الاختراع تمت دراسته في جامعه برونيل في بريطانيا وعرض على منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (الاف.دي.ايه).

وأشادت بجهود الجهات المعنية بدعم المخترعين في البلاد ومنها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مؤكدة أن الكويت تزخر بالعديد من الكفاءات وأصحاب الأفكار النيرة القادرين على إعلاء اسم الكويت عاليا.

ودعت إلى تقديم المزيد من الدعم للمبتكرين الكويتيين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

يذكر أن الدكتورة فاطمة الثلاب حاصلة على شهادة اختصاصية طب أطفال من (دبلن) في إيرلندا وهي وأول طبيب عربي يحصل على شهادة الهندسة الطبية من جامعة برونيل في بريطانيا.