التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الأحد، في قصر بيان، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومختلف الأصعدة إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي وعدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية.