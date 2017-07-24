أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات والتي أسفرت عن توزيع 100 إنذار تعدي على أملاك الدولة .



ومن جانبه أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة زيد العنزي، أنه تم وضع خطة ميدانية لحملة الإزالة وفقا جدول زمني يتم من خلالها توزيع إنذارات على التعديات وإزالتها فورا بمجرد انتهاء المدة القانونية، لافتا إلى أن تم توزيع 100 إنذار بمنطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات.



وأكد العنزي على أن المفتشين قاموا بإزالة 40 تعدياً على ملكية الدولة اشتملت على 30 ازالة بمنطقة جابر الاحمد و10 ازالات بمنطقة شمال غرب الصلبيبخات ، مؤكداً على أن المفتشين سيقومون بإزالة كافة التعديات 30 الجاري .



وتابع العنزي أن مفتشي النوبة (ب) قاموا بتوزيع 18 إنذار تعدي على أملاك الدولة إلى جانب إزالة 6 تعديات على املاك الدولة ، لافتاً إلى انه تم تحرير 4 مخالفات إعلانات اشتملت على عدم تجديد ترخيص الإعلان وإقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية بالإضافة إلى غلق محلان إدارياً .



كما ناشد العنزي أصحاب بإزالة تعدياتهم من قبل أنفسهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية ، مشيراً إلى أن مفتشي الفريق سيطبقون القانون على المخالفين بكل حزم.



ومن جانبها دعت ادارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت(@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.