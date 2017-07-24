أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق طوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الجهراء، بحملة ازلة تعديات على أملاك الدولة على طريق السالمي، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 7 جواخير على أملاك الدولة.

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق طوارئ الجهراء، علي القويضي، أن الحملة جاءت بتوصيات من مدير فرع بلدية محافظة الجهراء لفرض هيبة القانون وإزالة جميع التعديات علي أملاك الدولة و جاري العمل على ازالة جميع التعديات على طريق السالمي .

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي، لافتة إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.