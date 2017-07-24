غادر البلاد صباح اليوم ، الرئيس رجب طيب اردوغان، رئيس الجمهورية التركية والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة عمل للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .

وكان على رأس مودعيه على ارض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.