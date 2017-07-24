أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية حولي، بحملة على الواجهات البحرية لإزالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة بمنطقة السالمية.

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات، عايض القحطاني، أن هذه الحملة تمت بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية وأسفرت عن إزالة 7 تعديات .

وأشار القحطاني إلى أن هذه الإزالة تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل المفتشين وذلك بتوجيه إنذارات لأصحاب تلك التعديات ولم يقم أصحابها بإزالتها ، وقد تمثلت التعديات في إقامة ملاعب وتسويرها على أملاك الدولة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.