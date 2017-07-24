السفارة السعودية لا تألو جهداً في تذليل العقبات أمام حجاج الكويت

أسامة أبو السعود

اجتمع رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة، مع سفير حكومة خادم الحرمين الشريفين د.عبد العزيز الفايز، ترتيبات موسم الحج لهذا العام ، وذلك بحضور نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد المطيري.

وقال الأذينة في تصريح صحافي:"إن هذا الاجتماع هو الثاني الذي يأتي لبحث ترتيبات الحج، وقد لمسنا تعاوناً كبيراً من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين في الاجتماعين اللذين تم عقدهما"، مشيراً إلى أن السفارة السعودية لا تألو جهداً في تذليل جميع العقبات التي قد تواجه حجاج دولة الكويت سواء من الكويتيين أو من المقيمين في البلاد.

وأكد الأذينة أن السفارة السعودية أوضحت له أن التعليمات بشأن استخراج التأشيرات تصدر من وزارة الحج السعودية، وأن الجهات المعنية في السفارة تقوم بتنفيذ تلك التعليمات الواردة بهذا الشأن.

وأفاد أن جميع الجهات المسؤولة في الكويت تبذل جهوداً مضنية لتمكين المقيمين بصورة غير قانونية من أداء فريضة الحج، وأنه تم عقد عدة لقاءات مع الجهات في المملكة العربية السعودية، وتم تقديم عدة كتب رسمية لتلك الجهات بهذا الشأن، مشيداً بجهود سفير دولة الكويت بالسعودية الشيخ ثامر الجابر الذي يتابع حل هذه القضية، مؤكداً أن سفير دولة الكويت عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية في المملكة لحل هذه المسألة.

وتمنى الأذينة حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بأسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج والعمرة لهذا العام، مؤكداً أن هذه القضية هي إنسانية بالدرجة الأولى، ومشيراً إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكدت للجانب السعودي أن أداء فريضة الحج والعمرة تتم تحت إشراف وزارة الأوقاف.