قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت لا زال يواصل مهامه الدبلوماسية، والسفارة تعمل على مستوى السفير ولا توجد مشكلة بهذا الشأن.

وأضاف قاسمي اليوم الاثنين، في لقائه الصحفي الأسبوعي وردا على سؤال حول العلاقات بين إيران والكويت والمهلة التي أُعطيت للدبلوماسيين الإيرانيين للخروج من الكويت، أن الكويت خفضت عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في السفارة، ليسوا كعناصر غير مطلوبة ولم يتم طردهم.

وأشار إلى أن السفير الإيراني التقى يوم الخميس الماضي، مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية، وتم إبلاغه بأنه من الأفضل تخفيض عدد الدبلوماسيين في سفارة إيران من 14 إلى 9 أشخاص ومغادرتهم الكويت خلال 45 يوماً .

وأكد قاسمي ان علاقات طهران مع الكويت كانت ايجابية علي الدوام، هذا الاجراء لم يكن محبذا، ويستحق اللوم لكن بإمكاننا مواصلة المحادثات والاتصالات .

وأضاف " لم نكن نتوقع مثل هذا الاجراء من الكويت، يتعين ان نتفهم احيانا بعض الظروف والمشاكل التي تحدث لبعض الدول".

واضاف قاسمي" ان ايران تحتفظ بحق الرد بالمثل في الوقت المناسب"، لكنه اوضح بان عدد الدبلوماسيين الكويتيين في طهران ليس أكثر من عدد الدبلوماسيين الايرانيين في الكويت، وهذا العدد المحدود من الدبلوماسيين الكويتيين يواصلون مهامهم في طهران.