وافق المجلس البلدي، في جلسته العادية اليوم الاثنين، برئاسة مهلهل الخالد، على الاقتراح الخاص بتثبيت أسماء الشوارع الداخلية القديمة (السكيك) والفرجان والساحات في منطقة المباركية التراثية والمناطق القريبة منها.

كما وافق البلدي على طلبي وزارة الأشغال العامة استحداث دوار في الطريق الرئيسي بضاحية علي صباح السالم وتخصيص مسارات للصرف الصحي لمعسكر التحرير الكائن بمنطقة شمال صبحان.

وأحال المجلس عدة طلبات إلى اللجان لزيادة البحث والدراسة ومنها طلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على إضافة نشاط معارض السيارات احدى قسائم بمنطقة الشويخ الاولى واقتراح الزام مصانع الخرسانه من التحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادره من بلديه الكويت نتيجة زياده تفاقم اعمال البناء المخالفة.

ووافق المجلس على اقتراحي حظر استخدام توزيع الاكياس البلاستيكية في المجمعات التعاونية واستبدالها باكياس بيئية بديلة وطلب اعادة تقييم عدد من مواقف السيارات للمباني الاستثمارية والتجارية.

ورفض المجلس عدد من الطلبات ومنها نقل محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة الجابرية الى موقع اخر وطلب زحزحة موقع محول كهرباء بمنطقة الفنيطيس فيما وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيص موقع لاقامة نشاط بنك ضمن مركز ضاحية حطين.

كما وافق البلدي على طلب اقتراح حول انشاء اللوحات الارشادية لكل من البنوك والفنادق فيما احال طلب رئيس المجلس مهلهل الخالد بالغاء لجنة السلامة لانتهاء الغرض منها الى لجنة العاصمة.