أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم الإثنين، إصابة خمسة أشخاص بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة، إثر هجوم نفّذه شخص في مدينة شافهاوزن شمالي البلاد.

وأضافت سيندي بير، المتحدثة باسم الشرطة في شافهاوزن، لقناة "اس ار اف" التلفزيونية السويسرية، أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادث في الساعة 08:39 تغ.

وذكرت "بير" أن الشرطة لا تستطيع على الفور تحديد الأداة التي استخدمها الجاني في هجومه.

واستدركت: "ما نعرفه فقط هو أن شخصًا قام بإصابة 5 أشخاص بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة".

وأشارت إلى فرار المهاجم إلى جهة غير معلومة، وأن الشرطة لا تزال تبحث عنه.