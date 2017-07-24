أكد اتحاد منتجي الالبان الطازجة أن جميع الشركات الكويتية المصنعة للحليب الطازج تلتزم ببرنامج فحص دقيق للحليب يومياً في المزارع، كما أنه يخضع للفحص في مختبرات عدة جهات معنية منها وزارة الصحة.



وجاء في نص البيان الصحافي الذي أصدره الاتحاد، بخصوص الكتاب المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتعلق بجودة منتجات الالبان الكويتية:

أولا: نؤكد أن ما جاء بمضمون هذا الكتاب هو عار عن الصحه تماما وهو كتاب لايحمل تاريخ أو رقم .

ثانياً: نحب ان نؤكد ان جميع الشركات الكويتية المصنعة للحليب الطازج تلتزم ببرنامج فحص دقيق للحليب يومياً في المزارع قبل استلامه وتوريده من مزارع الاتحاد الى المصنع. كما ان منتجات الالبان الكويتية تفحص بشكل دوري في مختبرات وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية، وادارة الصحه الغذائيه ببلدية الكويت وكذلك الهيئه العامه للغذاء.

ثالثاً من الجدير بالذكر ان الشركة الكويتية للالبان تلتزم بتطبيق اعلى معايير مراقبة وتوكيد الجودة من خلال التزامها بتطبيق سياسة نظام الإدارة المتكاملة وذلك لضمان الجودة حيث تهدف الشركة الكويتية للألـبان إلـى تحقـيق أعلـى مستـوى من الأغذية الصحيـة ذات الجودة العالية، وذلك من خلال وضع وتطبيق والالتزام لتنفيذ وصيانة أنظمة الإدارة المتكــاملــة وفقــا لمواصــفات ‪ISO 22000, ISO 14001‬ , ‪ISO 9001‬ من مرحلة ما قبل استلام المنتج، مرورا بكل عمليات التصنيع والتوزيع. ومنتجات الشركة الكويتية للالبان هي منتجات وطنية مميزة تحمل علامة الجودة الكويتية مما يضعها ايضا تحت اشراف ومراقبة الهيئة العامة للصناعة. كما ان شركة الالبان الكويتية هي شركة الالبان الوحيدة التي حصلت مختبراتها على شهادة الايزو 17025 مما جعل مختبرات الشركة ضمن المختبرات المعتمدة دوليا في مجال فحص الأغذية والألبان.

رابعا: حسب المعلومات ان وزارة الصحه ستصدر بيانا يؤكد سلامة جميع منتجات الشركه الكويتيه للالبان .

خامسا: نطالب وزارة الصحه بالتحقيق الفوري في من وراء تلك التسريبات والادعاءات الباطله بقصد الاساءه الواضحه لشركه تعتبر من الركائز المهمه للأمن الغذائي لبلدنا الحبيب .