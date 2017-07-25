فوق الـ 18 سنة شرط أساسي لمن يمارس رياضة الطيران الشراعي

الارتفاع المسموح للطيران الشراعي في الكويت 2000 قدم أي 600 متر

تكلفة الطائرة ومعداتها من 2000 دينار إلى 15 ألفاً

النادي العلمي سبّاق في إقامة هذه الرياضة بالكويت

حادث واحد وإصابة خفيفة تعرض لها فريق الطيران الشراعي منذ العام 1997

فريق الطيران الشراعي يشارك في الاحتفالات المحلية ويرفع أعلام الكويت عبر الاستعراضات

الإناث يعملن ضمن الفريق مع الطيارين والمصورين





عاطف رمضان

أكد رئيس فريق النادي العلمي الكويتي للطيران الشراعي محمد الصقر أن كثيرا من الشباب الكويتي يعشقون رياضة الطيران الشراعي، ولكن هاجس الخوف لديهم من الارتفاعات يمنعهم من ممارستها والاستمتاع بها.



وأضاف الصقر في حوار مع «الأنباء» أن بإمكان الشاب أو الفتاة التسجيل في النادي العلمي الكويتي للحصول على عضوية تمكنهما من المشاركة في دورات تدريبية مدتها من أسبوعين الى 4 اسابيع حسب ظروف الطقس أو الجو للحصول على رخصة معتمدة دوليا للتحليق في أجواء الكويت.



وأوضح أن هناك قوانين لضبط ممارسة الطيران الشراعي في الكويت، خاصة أن الطائرة الشراعية تحلق مثل الطائرة العادية فوق المباني والمنشآت.



وأوضح ان الاناث يعملن ضمن الفريق مع الطيارين والمصورين، وأن من يمارس هذه الهواية لا بد أن يكون عمره فوق 18 عاما والراكب فوق الـ 16 عاما مع شروط أخرى فيما يخص اللياقة البدنية وخلو المتدرب من بعض الأمراض.



وأشار إلى ان عدد أعضاء الفريق وصل حاليا إلى 35 عضوا، والعضو يسمى «كابتن»، وأن الارتفاع المسموح لممارسي الطيران الشراعي في الكويت 2000 قدم ما يعادل 600 متر تقريبا.



السطور التالية بها مزيد من التفاصيل:



في البداية، هلا حدثتنا عن رياضة الطيران الشراعي ومدى الإقبال عليها في الكويت؟



٭ بدأت هواية الطيران الشراعي في الكويت في عام 1997، وذلك على أيدي مجموعة من الشباب محبي هذه الرياضة عندما شاهدوها خارج الكويت في دول مثل بريطانيا وفرنسا وأميركا.



وقد رأى هؤلاء الشباب إمكانية انتشار هذه الرياضة في الكويت، حيث قاموا بشراء مكائن ومعدات للطائرات الشراعية بهدف مزاولتها في الكويت.



وتطورت هذه الرياضة بعد ذلك، وكان النادي العلمي سباقا في إقامة هذه الرياضة في الكويت، حيث كان له دور مهم في تجميع عدد من الشباب تحت مظلته، وشكل فريقا لا يستهان به في البداية، يتكون من 10 الى 15 شخصا، ثم تطور هذا الفريق.



وكان للنادي العلمي دور مهم أيضا من النواحي الإعلامية، حيث نشر الوعي لدى الشباب حول هذه الرياضة، وكان لدى النادي مدربين خاصة أن هذه الرياضة في البداية كانت جديدة على المجتمع الكويتي.



ثم سرعان ما تطورت هذه الرياضة فعليا خلال العام 2002 عندما شاهد الناس الطائرات الشراعية في أجواء الكويت، وصدرت قوانين وضوابط بشأن هذه الرياضة من قبل جهات حكومية مثل الطيران المدني ووزارة الداخلية.



وشكلت لجان وعقدت اجتماعات لضبط عملية الطيران الشراعي في الكويت، ولاسيما ان الطيران الشراعي بإمكانه التحليق مثل الطائرة العادية فوق المباني والمنشآت فكان لا بد من وجود ضوابط وقوانين تنظم ممارسة هذه الرياضة.



رخصة معتمدة



كم عدد أعضاء فريق الطيران الشراعي في النادي العلمي؟



٭ يتسم فريق الشباب بالطيران الشراعي بأنه متعاون جدا، وقد حرص الفريق على أن يطور من مهاراته وكذلك تطوير طائراته الشراعية، وقد زاد عدد أعضاء الفريق إلى أن وصل حاليا الى 35 عضوا، ويسمى كابتن لأنه يحصل على إجازة «ليسن» لقيادة الطائرة وهي معتمدة دوليا، فالمتدرب يقوم في البداية بإصدار عضوية من قبل النادي العلمي.



الدورات التدريبية



وماذا عن المدربين لدى النادي العلمي؟



٭ لدى النادي مدربون متخصصون في إقامة الدورات التدريبية للطيران الشراعي ومدتها من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع او شهر تقريبا، وذلك على حسب ظروف الجو لان هذه الرياضة تعتمد بالدرجة الأولى على ظروف الجو أو الطقس.



أما عن الإقبال للتسجيل في النادي الشراعي فكثير من الشباب يقبلون للانضمام للفريق، خاصة ان هذه الرياضة يمكن ممارستها خلال فصلي الصيف والشتاء، لكن بشكل عام من الأفضل لنا ممارسة الطيران في فصل الشتاء وتحديدا من شهر أكتوبر الى شهر ابريل، حيث يكون الطقس مناسبا لنا ولمكائن الطائرات الشراعية، لان المكائن تتحمل أوزانا.



عالم الطيران



هل تستعينون بمدربين من خارج الكويت؟



٭ يتواجد في الكويت مدربون لديهم طاقات ويتمتعون بمهارات، ويمكن أيضا أن نستعين بخبرات من الخارج، حيث نرسل شبابنا للمشاركة في دورات خارجية للاستفادة من هذه الخبرات، لان عالم الطيران مثل أي رياضة أخرى قابل للتطوير سواء فيما يخص المكائن او الباراشوتات، ويمكن ممارسة هذه الرياضة في الخارج بارتفاعات فوق الجبال او المسطحات المائية وكما هو معلوم ان الطقس بالخارج يختلف عن طقس الكويت.



المحافل الدولية



هل تشاركون في بطولات أو احتفالات في الكويت؟



٭ يشارك الفريق في الاحتفالات مثل هلا فبراير وغيرها من المناسبات الأخرى، حيث يقوم الفريق برفع شعارات واعلام الكويت من خلال الاستعراضات التي يقوم بها من خلال الطائرات الشراعية.



ويقوم الفريق بعمل تشكيلات جوية، كما يشارك الفريق في بطولات خارج الكويت ويشارك كذلك في لقاءات مع تلفزيونات أو قنوات فضائية في الكويت لإظهار مهارات شبابنا واستقطاب اكبر عدد من الأعضاء الجدد.



الارتفاع المسموح



ما الارتفاع المسموح به لممارسة الطيران الشراعي في الكويت؟



٭ يسمح لممارسي الطيران الشراعي في الكويت بارتفاعات 2000 قدم ما يعادل 600 متر تقريبا.



هل لدى الفريق إناث أو شابات؟



٭ لدى الفريق اناث، لكن هذه الرياضة تحتاج الى مجهود، فالجانب النسائي او الشابات يعملن ضمن الفريق مع الطيارين والمصورين فقط.



فبم تنصح من يقبل على ممارسة هذه الرياضة؟



٭ أنصح الشباب بممارسة هذه الرياضة، فكثير من الشباب لديهم تخوف من ممارسة الطيران الشراعي، فكل شيء يمكن تعلمه في مجال الطيران الشراعي من خلال حضور الدورات التدريبية والالتزام بارشادات المدربين فيما يخص وسائل الأمان فهي رياضة ممتعة ومميزة ونرحب بالمشاركات الجديدة والنادي العلمي يرحب أيضا والباب مفتوح للتسجيل.



الطيران المدني



ما الجهات التي ينسق معها نادي الطيران الشراعي؟



٭ الجهات الحكومية التي على صلة بها النادي مثل الطيران المدني إدارة الملاحة الجوية وإدارة الامن والسلامة ووزارة الداخلية قطاع العمليات المركزية، فلا بد ان نتسلم من هذه الجهات تصاريح لمزاولة هذه الرياضة في الكويت.



تكلفة الطائرة



ما تكلفة الطائرة الواحدة ومعدات الطيران؟



٭ تكلفة الطائرة بأنواعها الثلاثة تتفاوت ما بين 2000 دينار و15 الف دينار شاملة الطائرة ومعداتها مثل الخوزة والباراشوت واللاسلكي والأجهزة الاخرى الخاصة بها.



شروط لازمة



ما الشروط اللازمة للشاب او الفتاة لممارسة هذه الهواية؟



٭ لا بد ان يكون عمر المتدرب فوق 18 عاما قانونيا والراكب لا بد ان يكون عمره فوق الـ 16 سنة وكل رياضة يفضل ان لا يكون المتقدم لمزاولتها لديه امراض مزمنة مثل القلب والصرع لان بعض المكائن لها اوزان معينة فلا بد ان يكون وزن المتدرب مقاربا لها في رياضة تحتاج الى لياقة بدنية عالية المستوى للتعامل مع الطائرة بشكل عام.



علوم الطيران



حدثنا عن إدارة علوم الطيران؟



٭ قسم علوم الطيران تابع للنادي العلمي الكويتي وهو ينقسم الى قسمين (طائرات لاسلكي rc وهي طائرات الريموت كونترول) و(الطيران الشراعي).



انجازات محققة



ما الإنجازات التي حققها فريق الطيران الشراعي والجديد لديكم خلال الفترة المقبلة؟



٭ الإنجازات كثيرة داخل الكويت وخارجها من خلال سفرات الفريق لحضور الدورات التدريبية بهدف تطوير مهاراتهم وذلك لكل مدربينا واعضائنا الذين يتحملون تكاليف مالية من حساباتهم الخاصة ليطوروا من انفسهم ومعداتهم، ويشارك الفريق في مسابقات دولية بالخارج ودورات تخصصية عبر منظمة الـ fai العالمية فالنادي العلمي الكويتي سباق في المشاركة في مثل هذه الفعاليات منذ عام 1998 وهذه المنظمة تصدر قوانين للطيران الشراعي الخفيف ونتواصل معها عبر النادي العلمي لمعرفة الجديد في عالم الطيران والقوانين ونتبع تعليمات معينة بهدف تطوير الشباب.



ما ابرز ملامح استراتيجيتكم للفترة المقبلة؟



٭ نطمح لأن تكون الكويت سباقة في هذا المجال على غرار الدول المجاورة التي لديها فرق خاصة تمثلها في المحافل العالمية.



ونطمح الى ان يكون لدينا منتخب مجهز بكامل المعدات للمشاركات الخارجية لرفع علم الكويت في المناسبات او الاحتفالات الدولية.



الحوادث والإصابات



وما معدل الحوادث والاصابات والمخاطر التي قد تحدث لممارسة هذه الرياضة؟



٭ منذ العام 1997 لم تحدث لدينا الا حادثة واحدة لم تكن فيها الا إصابات خفيفة وهذا ليس بسبب تقصير من الكابتن لكن قدر الله وما شاء فعل، فلا بد من اجراء صيانة للمكائن، كما ان الطيار لا بد قبل ان يطير في الجو ان يكون مهيئا نفسيا وجسمانيا للطيران.



الطقس المناسب



ما المعوقات التي تواجه فريق الطيران الشراعي؟



٭ المعوق الرئيسي الذي يواجهنا هو الطقس غير المناسب ومن الواضح ان العامل الأساسي لممارسة الرياضة هو الجو وذلك ليس للبشر تدخل فيه كونه بيد الله عز وجل، ونطمح الى ان يكون هناك دعم مادي ومعنوي للفريق مثل أي رياضة اخرى.



والنادي العلمي لم يقصر في تقديم هذا الدعم للفريق.



اما هاجس الخوف لدى بعض الشباب من ممارسة هذه الرياضة، فأقول لهم ان كثيرا من البشر يحبون تحدي الطبيعة وهذه الرياضة تحتاج الى شجاعة مثل رياضة الغوص تحت الماء ومسابقات الدراجات النارية والسيارات.



ذكريات وطرائف



هل لديك ذكريات او طرائف مع رياضة الطيران الشراعي؟



٭ مما لا شك فيه ان السنوات التي قضيتها في ممارسة هذه الرياضة لا تخلو من ذكريات أو طرائف، فعندما كنت ادارس رياضة الطيران الشراعي في البداية تعرضت لـ «الطيحات» الخفيفة ولذلك فان من الضروري اتباع تعليمات الامن والسلامة قبل الاقلاع بالطائرة.



هل من معلومة إضافية لمحبي الطيران الشراعي؟



٭ أود أن أشير هنا إلى أن النادي العلمي للطيران الشراعي سيقيم مخيما خلال شهر نوفمبر المقبل وهي بداية فترة موسم المخيمات.

ذياب: 3 أنواع للطائرات الشراعية

قال الكابتن سالم ذياب عضو فريق نادي الطيران الشراعي بالنادي العلمي الكويتي إن عدد الفريق بلغ 35 عضوا، وهم مقسمون الى 4 أجزاء وجميعهم لديهم رخص معتمدة دوليا كالتالي: الطيارون، الموجهون الارضيون، المصورون، والمسعفون.

وصنف الكابتن سالم ذياب الطائرات الشراعية الى 3 أنواع هي: الباراموتور وتحمل شخص واحد وحمولتها من 100 الى 250 كيلو، والباراتراي وهي طائرة شراعية تحمل شخصين باوزان تقارب الـ 360 كيلو، والبوربراشوت وهذا النوع من الطائرات الشراعية تعد الاعلى في مواصفاتها حيث تحمل شخصين بوزن يقارب الـ 475 كيلو.

واوضح ذياب ان كل طائرة شراعية لها اوزان معينة، مشيرا الى انها تحمل الكاميرات والمظلة الاحتياطية والسيفتي والخوزة ولايف جاكت وتطير فوق الاسطح المائية كالبحر فلا بد ان تكون هناك مظلات احتياطية من عوامل الامان.

ولفت إلى ان «الطيارين الشراعيين ملتزمون بارتفاعات وانخفاضات معينة للطائرات»، مؤكدا ان «النادي يعمل على نشر هذه الرياضة في أوساط الشباب الكويتي لشغل أوقات فراغهم».