محمد راتب

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الشامية والشويخ التعاونية صالح الذياب عن بدء التسجيل في البرنامج الصيفي لتعيين الطلبة ابتداء من الاحد الماضي وحتى غد الأربعاء على ان يستمر البرنامج لمدة شهر كامل ابتداء من 1 اغسطس المقبل وحتى نهايته.

وذكر في تصريح له بأن الطلبة المشمولين بالبرنامج هم من الفئات العمرية ما بين 12 و18 عاما، مشيرا إلى انه سيجري الإعلان عن ذلك في الأسواق المركزية ووسائل التواصل الاجتماعي حتى يستفيد منه اكبر عدد ممكن.

وتابع بأن التسجيل يتم في مقر الإدارة العامة يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء، في حين ان برنامج التدريب الذي يبدأ ١ أغسطس سيكون كل اسبوع في اقسام الجمعية المتعددة والفروع التابعة للجمعية والسوق المركزي والمحاسبة والمرافق الأخرى على يد متخصصين من الجمعية والقائمين على الأعمال المختلفة.

وبين الذياب أن البرنامج الصيفي في جمعية الشامية والشويخ التعاونية يأتي في إطار تعريف ابناء المنطقة بكيفية الإدارة السليمة للجمعية والفروع التابعة لها ليكونوا نواة لتعاونيي المستقبل القادرين على تقديم صورة مشرقة للعمل التعاوني، تمهيدا لرفد القطاع بأصحاب الخبرة والكفاءة.