صرح مدير إدارة المشاريع والهيئات المحلية بالإنابة في بيت الزكاة عادل الشراح، بأن البيت قدم مساعدات ضمن مشروع التبرعات العينية داخل الكويت خلال شهر يونيو الماضي بلغ إجماليها 225 طنا بالإضافة إلى 12650 قطعة ملابس و42 جهازا منزليا استفادت منها 5500 أسرة مستحقة.

وقال الشراح إن تكلفة هذه التبرعات العينية خلال شهر يونيو الماضي فقط بلغت 310 آلاف دينار، موضحا ان المشروع مستمر طوال العام وتستفيد منه الأسر المسجلة لدى بيت الزكاة ولديها بطاقة تموين خاصة بالبيت لتوفير العيش الكريم لها وذلك تحقيقا لاستراتيجيته (2016/2017 ـ 2020/2021) التي من ضمن أهدافها تعزيز الاستفادة من خدمات الزكاة والخيرات بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

وأعرب الشراح عن ترحيبه باستقبال مركز التبرعات العينية في السالمية للأسر المسجلة لديه لتسلم هذه التبرعات بموجب مواعيد الصرف المسجلة ببطاقة التموين الخاصة بالبيت خلال فترات العمل الرسمي من 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا بحضور صاحب البطاقة أو الموكل عنه أو أحد أفراد الأسرة المدونين بها في الموعد المحدد بالبطاقة.

وشكر الشراح الأمانة العامة للأوقاف لدعمها السنوي لمشروع التبرعات العينية بموجب اتفاقية مصرفي الإطعام والكسوة المبرمة بينها وبين البيت لتوفير المواد الغذائية والملابس، معربا عن عميق شكره لكل المتبرعين الكرام من الأفراد والشركات والهيئات والجمعيات التعاونية، على تمويل مشروع التبرعات العينية ومشروع الصدقة الجارية. ودعا الشراح المحسنين الكرام لدعم المشروع من خلال قنوات التبرع المتنوعة التي يوفرها البيت عبر صالات المحسنين في المركز الرئيسي بضاحية الشهداء أو فروعه في سلوى، وأشبيلية، والجهراء أو مكتب التواصل مع كبار المحسنين في منطقة ضاحية عبدالله السالم، أو في أحد مراكزه الإيرادية بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية ومراكزه في مجمعي الأفنيوز و360 أو عبر موقع بيت الزكاة الإلكتروني zakathouse.org.kw، كما يمكنهم التواصل مع المختصين بخدمات المتبرعين من خلال الواتساب 94443366.