فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال ان ملامح الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة سيتضمن استحداث عدة إدارات جديدة، منها ادارة البيئة القضائية وإدارة مشروع المطار وإدارة مشروع تشغيل جسر جابر الأحمد.

وتقليص إدارات صيانة المباني من 6 إلى 3 إدارات وكذلك دمج قطاع التنسيق والمتابعة مع قطاع الجهاز الاستشاري للوزير. وأضاف ان لجنة التخطيط بالوزارة والتي يرأسها وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع وعضوية وكيلة وزارة الأشغال والوكلاء المساعدين، تعكف حاليا على الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمي الجديد واعتماده قريبا بصفة نهائية.

من جانب آخر، تنفذ وزارة الأشغال قرارها القاضي بإحالة 85 من الكويتيين وغير الكويتيين من مضى على خدمتهم 34 سنة الى التقاعد اعتبارا من سبتمبر القادم منهم 60 كويتيا و25 غير كويتي.



من جانب آخر، يجهز قطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة حاليا لافتتاح الطريق الخدمي باتجاه الكويت من التقاطع c10 حتى بداية التقاطع ١٣، c11 بطول ١.١٥٠ كيلو مترا وذلك خلال الاسبوع الأول من أغسطس المقبل.



وأفادت مصادر بالوزارة بأن الافتتاح المزمع يأتي ضمن مشروع إنشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر العقد هـ ط/٢١٣ والذي يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية ٣٤.٩٣٤ مليون دينار، مشيرة الى ان افتتاح الطريق الخدمي سيخدم الحركة المرورية للقادم من اتجاه الدوحة مرورا بالدوار إلى اتجاه الكويت والقادم من اتجاه مشروع تطوير الجزء الأوسط من طريق الجهراء، كما سيتم إلغاء الإشارة المرورية عند التقاطع c10 كما سيتم افتتاح الدوار دون عمل أسفلت.



وأوضحت المصادر ان مشروع تطوير الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر من المشاريع المهمة والملحة التي يعول عليها قطاع هندسة الطرق في رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا وتقليل الازدحام المروري.