سلّم سفيرنا لدى الأردن د. حمد الدعيج تبرعات مالية بقيمة نصف مليون دولار لجمعيات خيرية أردنية ناشطة في المجالين الاغاثي والانساني.

وأكد السفير الدعيج في تصريح لـ «كونا» اهتمام الجهات الكويتية المانحة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للجمعيات واللجان الخيرية الأردنية والمشاركة في الأعمال والأنشطة التي تقوم بها في ميادين العمل الإنساني لاسيما فيما يخص دعم اللاجئين السوريين.

كما اكد حرص السفارة على الإشراف ومتابعة أوجه صرف هذه المساعدات عبر التواجد الميداني أو تقارير دورية مرئية ومكتوبة تزودها الجهات المعنية للسفارة.

وتتضمن التبرعات مبلغا خصصته جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية بقيمة 134 ألف دولار تقريبا لدعم برامج كل من جمعية التكافل الخيرية الأردنية والهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية.

وخصصت جمعية الإصلاح الاجتماعي (الرحمة العالمية) مبلغ 333 ألف دولار لتنفيذ جزء من أنشطة مكتبها في الأردن في حين ساهم بيت الزكاة الكويتي بمبلغ 28 ألف دولار تقريبا لدعم احتياجات النادي الأردني للصم.

من جانبه، قال مدير عام جمعية التكافل الخيرية الأردنية في مدينة الرمثا خالد نواصرة لـ «كونا» إن الدعم الحالي يأتي ضمن «سلسلة» العطاء الكويتي لدعم الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين وإغاثتهم.

وأوضح نواصرة أن الدعم سيخصص لدعم المركز الصحي الذي تشرف عليه الجمعية ويستفيد منه أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري علاوة على تخصيص منح جامعية للطلبة الفائقين وتأمين اللوازم المدرسية لشريحة الأطفال الأيتام حيث تكفل الكويت من خلال الجمعية أكثر من ألف أرملة ويتيم شهريا وتوفر لهم الإعاشة.

من جهته، أعرب مدير مكتب جمعية الإصلاح الاجتماعي لدى الأردن باسل شحادة في تصريحه لـ «كونا» عن الشكر الجزيل للكويت قيادة وحكومة وشعبا على تقديم المساعدات الدورية لأنشطة الجمعية المتنوعة.