سرعة صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين





عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد للشؤون الادارية بالإنابة في وزارة التربية د.بدر بجاد المطيري انه وجه العاملين في القطاع الاداري الى انجاز ملف الاعمال الممتازة والعمل على وجه السرعة نحو حصر الأعداد المستحقة للمكافأة وفق القرار الوزاري الذي اعتمده الوزير يوم اول من أمس وإضافة كل من تنطبق عليه الشروط الى كشوف المستحقين تمهيدا لصرفها، مبينا انه اجتمع صباح امس مع مسؤولي القطاع الاداري بعد سحب كل الأسماء المستحقة وستتم مراسلة المناطق التعليمية الست يوم الخميس المقبل للتدقيق على الكشوف وتحديد مهلة 3 ايام عمل لإنجاز العمل ومن ثم مخاطبة القطاع المالي للصرف مباشرة بعد انتهاء المناطق التعليمية من عملها.



وأشار بجاد في تصريح صحافي الى ان د.محمد الفارس اعتمد قرارا بالعودة الى العمل بشروط وضوابط منح مكافأة الاعمال الممتازة والتي تشترط ألا تقل مدة الدوام الفعلية عن 130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية.



وقال بجاد ان الوزير اعتمد مذكرة رفعها اليه الأسبوع الماضي من شأنها ان ترفع اعداد الهيئات التعليمية التي سوف تستفيد من مكافأة الاعمال الممتازة بعد ان استبعدت خلال العام الحالي بسبب الشروط الجديدة لضوابط منح المكافأة والتي تنص على ألا تقل مدة الدوام الفعلية عن 150 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية، موضحا انه دعا الى الغاء القرار الوزاري الأخير الخاص بضوابط منح مكافأة الاعمال الممتازة، اذ لا يفترض ان يطبق على المعلمين خلال العام الدراسي 2016- 2017 انما يتم تطبيقه للعام الدراسي المقبل 2017- 2018 بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه، ما يتيح فرصة لأعداد جديدة لكشوف المشمولين بالمكافأة لهذا العام.



من جانب اخر، اوقفت وزارة التربية السلفة المالية التي تصرفها للأندية المسائية ومقدارها 300 دينار قابلة للتجديد لتوفير ما تحتاج اليه من مستلزمات وصيانة النادي.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الانباء» ان الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد اعطى تعليمات بايقاف السلفة وعدم صرفها بشكل نقدي، مشيرة الى انه طلب من مشرفي الأندية حصر ما يحتاجون اليه وارساله بكتاب رسمي للوزارة ومن ثم تتم تلبية ذلك حسب اللوائح والنظم المعمول بها.



واضافت ان هناك ما يقارب 24 ناديا مسائيا موزعين على المناطق التعليمية بواقع مدرستين في كل منطقة بنين وبنات اضافة الى مدارس التربية الخاصة.



وذكرت المصادر ان تعليمات المقصيد بايقاف السلفة جاءت على خلفية جولاته اليومية التي قام بها خلال الاسبوعين الماضيين على الأندية، موضحة انه شدد على ضرورة ان يكون الصرف حسب اللوائح المنظمة للامور المالية وتوفير متطلبات ومستلزمات الأندية وحصرها بالتنسيق مع ادارة التوريدات والمخازن.

اعادة افتتاح مدرسة أم كلثوم بالفروانية

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة د.سعود الحربي قرارا بشأن إعادة افتتاح مدرسة أم كلثوم بنت عقبة المتوسطة بنات والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، وتقرر إعادة افتتاح المدرسة اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل 2017/ 2018 وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.