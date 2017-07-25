آلاء خليفة

كشف الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م. خليفة الفريج أن الوزارة سجلت في 14 يوليو الماضي رقما قياسا في معدل استهلاك المياه بلغ 476 مليون غالون امبراطوري بفارق 5 ملايين غالون عن أعلى معدل استهلاك تم تسجيله العام الماضي، متوقعا تخفيض هذا الاستهلاك المتزايد بقدر الإمكان لتقليل التكلفة على الدولة.

وقال الفريج خلال زيارته مساء أول من أمس لمعرض المشروع التجريبي لترشيد استهلاك المياه في المنازل التابع لمؤسسة التقدم العلمي في جمعية الشهداء، إن المخزون الإستراتيجي للمياه مطمئن، حيث بلغ 3900 مليون غالون بنسبة 97% من إجمالي القدرة التخزينية، متمنيا ان تتم المحافظة على المخزون للاستفادة منه وقت الضرورة.

وأوضح الفريج أن المشروع الوطني لترشيد المياه الذي رصدت مؤسسة التقدم العلمي مليونا و450 ألف دينار لتنفيذه خلال مدة سنة بالتعاون مع وزارة الكهرباء سيقوم بتركيب مرشدات المياه في 5 آلاف منزل موزعين على 6 مناطق سكنية تم اختيارها بناء على رأي اللجنة الفنية، لافتا إلى تخصيص معرض لكل جمعية تعاونية في المناطق الست التي تم اختيارها يشرف عليه شباب أكفاء لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التركيب، مشيرا إلى ان الوزارة تشجع على مثل هذه المشاريع التنموية التي من شأنها أن تخفض الاستهلاك.

وأشار إلى إمكانية تعميم هذه التجربة في حال حققت نتائج إيجابية في المنازل التي تم تركيبها فيها، مبينا أن هذه التجربة مفيدة للمواطن والدولة، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين قطاعي تشغيل وصيانة المياه ومشاريع المياه حول عمليتي الإنتاج والتخزين، لافتا إلى ان سعة الخزانات الموجودة حاليا كافية لاستيعاب كميات المياه المنتجة من المحطات وأن الوزارة مستمرة في التوسع في مثل هذه المشاريع التي كان آخرها محطة الزور الجديدة.

وذكر أن الوزارة تسعى من خلال حملاتها الترشيدية وتطبيق تعرفة الاستهلاك إلى تقليل معدلات استهلاك المياه بقدر الإمكان لتقليل كلفة الدعم الذي يقع على عاتق الدولة، مبينا ان تطبيق التعرفة على القطاع التجاري وقريبا على القطاع الاستثماري سيحافظ على معدلات استهلاك المياه.

وبشأن تركيب عداد لكل وحدة سكنية، قال ان الوزارة ستكون جاهزة بعد تطبيق تعرفة الاستهلاك على القطاع الاستثماري لتركيب عداد لكل شقة سكنية شريطة ان يطلب صاحب العمارة ذلك وان يتحمل كلفة التمديدات الداخلية.

وأشار إلى وجود تنسيق بين الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالنسبة لإيصال المياه العذبة إلى المناطق السكنية، موضحا ان الوزارة دائما تكون جاهزة لإيصال المياه شرط ان تكون نسبة إشغال الشبكة المائية في تلك المناطق تتجاوز 40%، وتم الانتهاء أخيرا من من إيصال المياه للمنطقة الجنوبية في صباح الأحمد وبعض قطع مناطق الفنيطيس وصباح السالم والنسيم.

ويهدف المشروع المقترح لترشيد المياه في عدد من المنازل باستخدام المرشدات الى ترشيد استهلاك المياه لـ 5000 منزل عن طريق تركيب مجموعة من أدوات الترشيد بالإضافة الى تحديد آلية واضحة لقياس استهلاك المياه فيها ومقارنتها بحجم الاستهلاك السابق لمعرفة مقدار وكمية الترشيد التي ستتحقق.

وتقوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ووزارة الكهرباء والماء بتوفير فرق متطوعة لمواكبة فرق التركيب للتخاطب مع أصحاب المنازل المختارة بغرض تسهيل قبول الفكرة للتخاطب مع أصحاب المنازل المختارة بغرض تسهيل قبول الفكرة.