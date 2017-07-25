حنان عبد المعبود

كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اختصاصية الصحة العامة بوزارة الصحة ورئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د. فاطمة الثلاب، وذلك بمناسبة حصولها على براءة اختراع جديدة من أميركا عن ابتكارها «رضاعة الأطفال ذوي الشفة الأرنبية».

وأوضحت الثلاب، في تصريح صحافي بهذه المناسبة، أنه تم تكريمها أول من أمس من قبل مستشار برامج المخترعين ومشرف ورش العلوم التطبيقية والفنية في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع م. خالد الحسن، حيث تسلمت شهادة براءة الاختراع وشهادة أخرى كتكريم من المركز.

وحول الاختراع قالت الثلاب: براءة الاختراع هذه تعد السادسة لي، والرابعة حول مساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على الرضاعة، وقد تمت دراسة الاختراع في جامعة برونيل في بريطانيا، وعندما عرض الاختراع على منظمة الغذاء والدواء الأميركية أكد عدد من المسؤولين أن «التكنيك» المستخدم في هذا الاختراع الكويتي «أكبر من أن تقيسه الأجهزة».

وأشادت بجهود الجهات المعنية بدعم المخترعين في الكويت، وعلى رأسهم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مؤكدة أن الكويت تزخر بالعديد من الكفاءات وأصحاب الأفكار النيرة القادرين على إعلاء اسم الكويت عاليا، داعية إلى تقديم المزيد من الدعم للمبتكرين الكويتيين لإبراز مواهبهم وابداعاتهم.

والجدير بالذكر أن د. فاطمة الثلاب، قد حصلت على شهادة اختصاصية طب أطفال من دبلن، وتعد أول طبيب عربي يحصل على شهادة الهندسة الطبية من جامعة برونيل في بريطانيا، وهذا الاختراع قد حصل على أعلى جائزه في معرض الاختراعات في سيئول عام 2006م وهي «الجائزة العظمي»، حيث شارك في المعرض أكثر من 1000 مخترع، وتعد الثلاب، أول طبيب عربي يحصد هذا الإنجاز، وتم تكريمها من قبل صاحب السمو الأمير.