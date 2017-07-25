اسامة ابو السعود

اجتمع رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة مع سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت د.عبدالعزيز الفايز أمس لبحث ترتيبات موسم الحج لهذا العام وذلك بحضور نائب رئيس البعثة محمد المطيري.

وقال الأذينة في تصريح صحافي: إن هذا الاجتماع هو الثاني الذي يأتي لبحث ترتيبات الحج، وقد لمسنا تعاونا كبيرا من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين في الاجتماعين اللذين تم عقدهما، مشيرا إلى أن السفارة السعودية لا تألو جهدا في تذليل جميع العقبات التي قد تواجه حجاج الكويت سواء من الكويتيين أو من المقيمين.

وأكد أن السفارة أوضحت له أن التعليمات بشأن استخراج التأشيرات تصدر من وزارة الحج السعودية، وأن الجهات المعنية في السفارة تقوم بتنفيذ تلك التعليمات الواردة بهذا الشأن، لافتا الى أن جميع الجهات المسؤولة في الكويت تبذل جهودا مضنية لتمكين المقيمين بصورة غير قانونية من أداء فريضة الحج، وتم عقد عدة لقاءات مع الجهات المسؤولة في السعودية، وتقديم عدة كتب رسمية لها بهذا الشأن، مشيدا بجهود سفيرنا بالسعودية الشيخ ثامر الجابر الذي يتابع القضية، مؤكدا أنه عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وتمنى الأذينة أن يتم حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج والعمرة لهذا العام، مؤكدا أن هذه القضية إنسانية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف أكدت للجانب السعودي أن أداء فريضة الحج والعمرة تتم تحت إشراف الوزارة.