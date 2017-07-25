طبيب وممرض لكل حملة يقل حجاجها عن ١٠٠ شخص

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

كشف رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج د.مبارك العجمي عن التنسيق مع حملات الحج الكويتية لتزويدها بالكوادر الطبية، مشيرا الى ان الحملات التي يقل عدد حجاجها عن ١٠٠ شخص يخصص لها طبيب وممرض، أما الحملات التي يزيد عدد حجاجها على ١٠٠ شخص فيوفر لها طبيبان وممرضان.

وكشف العجمي في تصريح صحافي عن التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء السعودية لشحن أدوية الحجاج جوا الى مطار جدة قبل مغادرة الفريق الى الديار المقدسة، مشيرا الى ان الدفعة الاولى برئاسة مغير الشمري ستغادر ١٥ اغسطس المقبل، اما الدفعة الثانية فستغادر ٢١ منه، داعيا جميع أعضاء الفريق وحجاج بيت الله الحرام الى الالتزام بالتطعيمات الخاصة بموسم الحج، مثل الانفلونزا، السحايا، النيموكوكل قبل الموسم بأسبوعين، مؤكدا توفير جميع أنواع الأدوية بكميات إضافية لتكفي حجاجنا الكرام.

بدوره، أكد نائب رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج مغير الشمري تزويد ادارة الصحة العامة بـ ٣٠ ألف كرت تطعيم، والتي بدورها ستقوم بتوزيعها على مراكز الصحة الوقائية المخصصة للتطعيمات بجميع المناطق الصحية، لافتا الى اجراء لقاء تنويري لاعضاء الفريق والكوادر الطبية المرافقة لحملات الحج.

ولفت الشمري الى انه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لاستخراج التصاريح اللازمة للحج لفريق الخدمات الطبية من خلال السفارة السعودية في الكويت، موضحا ان فريق الخدمات الطبية سيقوم بمهمة رسمية الى الديار المقدسة قبل موسم الحج للوقوف على جاهزية السكن الخاص بالفريق وتوفير جميع المستلزمات، موضحا انه تم طلب اجهزة طبية من ادارة الهندسة الطبية لتشغيل عيادات الفريق الطبي التي يبلغ عددها ٤ عيادات موزعة على عيادتين للنساء واثنتين للرجال، وستفتتح بمبنى البعثة بمنطقة النسيم ٢٢ اغسطس المقبل.