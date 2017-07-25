إنشاء العديد من الأندية الشبابية خلال الأعوام المقبلة





اكد مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري أن الهيئة تعتزم التوسع في تطبيق برنامج «مكارم» التربوي الذي يستهدف إبراز السمات الايجابية وروح القيادة في الأطفال من سن الخامسة وحتى الـ 11 ليشمل جميع المناطق التعليمية.

وقال المطيري الذي يرأس اللجنة العليا لبرنامج مكارم في تصريح للصحافيين عقب جولته في نادي مكارم التربوي التدريبي للفتيات الذي تقيمه الهيئة في مركز شباب الشامية أول من أمس انه تم اعتماد خطة برنامج مكارم للعام الدراسي المقبل 2017/2018 وأهمها ضم منطقة الفروانية التعليمية للبرنامج على أن تتبعها باقي المناطق التعليمية وفق خطة مدروسة وذلك بعد نجاح البرنامج الذي طبق العام الدراسي الماضي في مدارس منطقة الجهراء.

وأضاف أن اللجنة المشرفة على البرنامج ستقوم باختيار الأطفال المشاركين في كلتا المنطقتين في منتصف شهر سبتمبر المقبل بناء على استعداداتهم وميولهم وقدراتهم الفنية وإمكانياتهم العالية وذلك بالتعاون مع قسم علم النفس بجامعة الكويت.

وذكر أن برنامج مكارم سيشهد تنفيذ معرض لمشروع «موهبتي» في منتصف نوفمبر المقبل لإبراز إبداعات الطلبة المشاركين في البرنامج فيما سيقام معسكر الطلائع للأطفال المتميزين في البرنامج في شهر فبراير المقبل.

ولفت الى أن أندية «مكارم» التربوية ستقام في فترة الصيف على غرار ما تم هذا العام، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمد إلى إنشاء العديد من الأندية في الأعوام المقبلة بعد الإقبال المميز الذي شهده نادي الشامية، مبينا ان البرنامج الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية يسعى لإكساب الأطفال في مقتبل العمر سمات القيادة والمعرفة والقدرة على الحوار واحترام الذات والآخرين وغيرها من الصفات الحميدة لصنع رواد وقدوات في المحيط المدرسي وذلك بإشراكهم في أنشطة ومشاريع تربوية.

وذكر أن البرنامج يعمل على تنمية مهارات المنتسبين وتعزيز قدراتهم واستعداداتهم للشخصية القيادية المتميزة، مشيرا الى ان مشروع منتدى رواد الطلائع قد أفضى إلى تشكيل برلمان للطفل بمحافظة الجهراء حيث سيطبق على بقية المناطق التعليمية تباعا تمهيدا لتشكيل برلمان للاطفال على مستوى البلاد.