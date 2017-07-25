مريم بندق

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يبذل جهودا مكثفة مع الاقتصاديين ورجال الأعمال والنواب والقانونيين لإنجاز اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة للشباب بالتزامن مع رخص الأنشطة المنزلية متناهية الصغر، المحدد لها مطلع أغسطس المقبل، أو في موعد آخر قريب. وقالت المصادر: إن هناك تفاهما وتنسيقا كبيرين بين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير البلدية محمد الجبري للتوصل الى معالجة قانونية تهدف الى عدم تأخير لائحة العربات المتنقلة لمدة سنة كما تردد. وبحسب المصادر، يسعى الوزير الروضان الى أن تتضمن اللائحة كل المقترحات البناءة التي طرحت مؤخرا، والتي تصب في مصلحة الشباب الراغبين في العمل الخاص من دون قيود تحد من انطلاقهم.

وأشارت المصادر الى ان وزارة التجارة والصناعة تواصل تنفيذ المزيد من الاجراءات الحديثة المتمثلة في الربط الإلكتروني بينها وبين الجهات ذات العلاقة بإصدار الرخص، مثل البلدية والإدارة العامة للإطفاء، وغيرهما من الجهات، توفيرا لوقت وجهد الراغبين في الحصول على الرخص لمزاولة الأنشطة المنزلية أو العربات المتنقلة. والرخص المنزلية متناهية الصغر تصدر لشخص واحد، ولا يشترط وجود محل تجاري، وهي خطوة من خطوات تدريب الشباب على تبني مشروع صغير أو متوسط، تمهيدا للحصول على دعم الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد وعد الشباب بزيادة الأنشطة المعتمدة التي بلغ عددها 20 نشاطا، وهي: تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات، تصميم الديكورات الداخلية، خطاط ورسام، تصوير خارجي للمناسبات، صيانة برمجيات، تصميم صفحات المواقع، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية)، تصميم المواقع الإلكترونية ويب، تنسيق وصيانة الحدائق، مصور، تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية، الترجمة، تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية، تنظيم البطولات الرياضية، حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية، تصميم الهدايا والكماليات، إنتاج الصور المتحركة والأفلام، تعليم الأنشطة الرياضية والفنون، وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي.