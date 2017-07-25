بدر السهيل

تواصل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اليوم مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب أحمد الفضل حول تطوير القطاع الرياضي وخصخصة الأندية وقضية الاحتراف، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

مصدر نيابي قال لـ «الأنباء»: ان التوجه العام لدى اللجنة هو الموافقة على القانون وإقراره إلا ان بعض الأمور الفنية بحاجة إلى مزيد من البحث حتى لا يخرج القانون معيبا.

مــن جــانب آخــر، تستـكمل لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء المقدمين من النواب محمد المطير ود. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ورياض العدساني، اليوم، مناقشة ما يتعلق بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية عن المواطنين الذين وردت أسماؤهم في الاستجوابين،

وعدم تحصيل الحكومة مبالغ مستحقة للوزارات نظير تقديم خدمات أو استغلال مرافق حكومية، بالإضافة إلى عدم توريد مبالغ مالية تصل إلى 20 ملياراً إلى خزينة الدولة.

كما تستكمل لجنة حماية الأموال العامة مناقشة تكليف مجلس الأمة لها بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.