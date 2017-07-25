كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام إدارة التدقيق و متابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات في نطاق محافظة حولي خلال الفترتين الصباحية والمسائية .



وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، فالح العتيبي، أن الحملة أسفرت عن تحرير 46 محضر مخالفة تنوعت ما بين تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية والعمل قبل الحصول على شهادة صحية منتهية، فتح محل بترخيص صحي منتهي ، فتح محل قبل موافقة البلدية، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ،عدم التقيد بقواعد بالنظافة العامة ، تعديل بأوضاع المحل ، إعادة تعبئة مواد غذائية بظروف غير مناسبة ، إلى جانب إتلاف 56 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب عينات عشوائية وإرسالها إلى مختبر وزارة الصحة .



ونوهت إدارة العلاقات العامة أصحاب المحلات بأن أفرع البلديات تعمل ضمن خطة ميدانية تستهدف الحد من المخالفات، داعين أصحاب المحلات والمخازن التأكد من استخراج التراخيص اللازمة إلى جانب مراجعة تاريخ صلاحية المواد الغذائية وفي حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسلميها إلى مركز البلدية لإتلافه حتى لا يقع تحت طالة المسائلة القانونية، لافتاً انه سيتم تطبيق القانون بحزم على المخالفين.