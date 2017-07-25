استنكرت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، حادث الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الصباح، مؤكدة عدم تهاونها أو تنازلها عن حقها ضد المعتدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، د.احمد الشطي، في بيان صحافي، إن الوزارة تابعت بأسف شديد حادث الاعتداء على احد الأطباء أثناء تأدية عمله وواجبه الإنساني والذي أدى إلى إصابات لحقت بالطبيب المعتدى عليه.

وأضاف الشطي أن وزارة الصحة إذ تستنكر هذا السلوك الغريب عن القيم الأصيلة بالمجتمع وتؤكد تضامنها مع الطبيب المعتدى عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تلك السلوكيات المرفوضة والمستهجنة.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى صون الأمن بالمرافق الصحية وحماية العاملين بها أثناء أدائهم واجباتهم المهنية والإنسانية لرعاية المرضى من خلال تكثيف الوجود الأمني بالمستشفيات وإعلاء سيادة القانون.

وذكر أن الوزارة ستقوم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه نشر الفوضى والعنف والاعتداء على مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والإداريين وان مثل تلك الحوادث الفردية لن تؤثر على حرص العاملين بالوزارة على التفاني بالعمل وأداء رسالتهم المهنية والإنسانية.