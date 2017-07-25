استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.352 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.393 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 0.319 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في 13 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية في تعاملات يوم امس الاثنين.