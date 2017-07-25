أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن إطلاق أول خدمة التجوال التعليمية (eduroam) في الكويت.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري، أن هذه الخدمة تعد الخدمة العالمية الأولى التي تعطي للباحثين والطلبة الجامعيين خدمة تجوال محمية خلال تنقلهم في المؤسسات التعليمية الأخرى المشتركة في هذه الخدمة، مشيراً إلى انه تم اشتراك العديد من المؤسسات التعليمية حول العالم بها.

وأضاف بأن التطبيقي وتأكيداً على التزامها برسالتها بجلب جميع الحلول التقنية التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل في كافة قطاعات الهيئة والعاملين فيها وطلبتها فقد قامت بالربط بشبكة eduroam كأول مؤسسة تعليم في دولة الكويت، لافتاً إلى انه جاري اعتمادها كموزع رئيسي لهذه الخدمة للمؤسسات التعليمية في دوله الكويت.

وأكد الأثري بأن الهيئة تتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات في الأيام القليلة المقبلة، مثنياً على الإنجازات التي يقدمها فريق مركز المعلومات بالهيئة، وعلى جهودهم الدؤوبة في توفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال هذا الربط وتشغيل الخدمة بكفاءة متميزة.