أسامة دياب

في إطار مشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة وطويلة الأمد لقطاع المرور، بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ستشهد الأسابيع المقبلة تنفيذ الخطوات الأولى من مشروع إصدار رخص السوق الإلكتروني، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم خدمات رخص السوق للمواطنين والمقيمين، حيث سيتم إنشاء أكشاك الخدمة الذاتية (عدد 15) لتقديم خدمات إصدار رخص السوق، وكذلك تطبيق جيل جديد من البطاقات الذكية لرخص السوق وفق المعايير الدولية للمواطنين وتحديث الطابعات بما تتماشى مع آخر التقنيات المعمول بها في هذا المجال، كما سيتم إنشاء تطبيق للأجهزة المحمولة وموقع على شبكة الانترنت لإتاحة خدمات إصدار رخص السوق للمواطنين، من حيث طلب إصدار وتجديد رخص السوق بما يشمل طلب فاقد وطلب تالف ودفع الرسوم المطلوبة.

من المتوقع ان يبدأ تنفيذ أولى مراحل المشروع خلال الأسابيع القادمة بعد استيفاء الإجراءات النهائية للتعاقد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يندرج ضمن الأنشطة القائمة حالياً لمشروع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة وطويلة الأمد لقطاع المرور والتي تشمل تطبيق نظام التراسل الالكتروني و الأرشفة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، أشرف المشروع على برنامج تدريبي متخصص عبر عدد من الدورات الفنية في مجال الحوادث المرورية انطلقت في اكتوبر 2016 واختتمت في شهر مايو 2017 ، بتنفيذ من مركز السلامة العامة التابعة لجامعة نورث ويسترن الامريكية.