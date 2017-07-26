بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ «الأنباء» عن إحالة الوكيل د.مطر المطيري إلى التقاعد بناء على طلبه وتعيين سعد الخراز وكيلا للوزارة بدلا منه وتعيين مديرة إدارة العلاقات الخارجية هناء الهاجري وكيلا مساعدا لقطاع المالية والإدارية بدلا من سعد الخراز. هذا، وتوجه وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز بالشكر الى الوزيرة الصبيح ومجلس الوزراء على اختياره، متمنيا ان يكون على قدر المسؤولية لخدمة الكويت.

وأشاد الخراز بالجهود التي بذلها وكيل وزارة الشؤون السابق د.مطر المطيري خلال توليه المسؤولية والبصمة المتميزة التي تركها في الوزارة.