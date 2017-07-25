أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن مشاركتها في رعاية إحياء ذكرى رحلة الغوص الـ29 التي تنطلق بعد غد برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحت شعار (خليجنا واحد..مصيرنا واحد).
وقال نائب العضو المنتدب للعلاقات في المؤسسة، الشيخ فيصل الجابر ، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إن ذكرى الغوص إحدى أبرز الفعاليات الوطنية لأنها تمثل ذكرى عزيزة على قلوب الكويتيين لما تتضمنه من قيم التآخي والتعاضد وترسيخ مفاهيم الأسرة الواحدة.
وأضاف الشيخ فيصل الجابر "أن المؤسسة تهدف من خلال مشاركتها في إحياء ذكرى الغوص ال29 التي تستمر ثلاثة أيام إلى المحافظة على هذا التراث الأصيل وغرس مفاهيم التعاون في نفوس الشباب وتعليمهم الاعتماد على النفس علاوة على تحليهم بالصبر والجلد في مواجهة الصعاب".