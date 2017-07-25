أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 10.3 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6832 نقطة و 3.21 نقطة للوزني و 5.07 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 24.5 مليون دينار كويتي (نحو 81 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 126.6 مليون سهم تمت عبر 4006 صفقة.
وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(وطني) و(اهلي متحد) و(زين) و(صناعات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (خليج ت) و(سنام) و(نفائس) و(الامان) و(معادن) الأكثر ارتفاعا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.