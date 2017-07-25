عادل الشنان

ثمن مؤسس حملة متى نسكن التطوعية، مشعان الهاجري، مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأبوية لتخفيض القيمة الرمزية لأراضي مشروع خيطان الإسكاني ومراعاة أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة الذين انتظروا وصبروا لسنوات طوال للحصول على السكن المناسب لهم، كما ثمن حرص سموه على إرساء قواعد آمنه تحفظ للمواطنين حقوقهم وتثبت مكتسباتهم.

وطالب الهاجري بإحالة ملف إنجاز وإنشاء وتطوير البنية التحتية في خيطان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفتها جهة حكومية معفية من الرقابة المسبقة وبالتالي تختصر الوقت في ترسية المناقصات لابتعادها عن روتين الدورة المستندية الطويل وأيضاً لما شهده الوضع الحالي من إنجازات في مختلف المشاريع الإسكانية في ظل وجود الوزير ياسر ابل من سرعة في العمل.

وأشار الهاجري إلى أن المواطن بات يعاني من ارتفاع أسعار مواد البناء وقيمة الإيجار اليومي للعاملين في بمختلف جوانب وأشكال وأنواع البناء والتعمير لذلك على الحكومة مراعاته من حيث القيمة الرمزية للأراضي الخاصة بالمشاريع الإسكانية مع الحرص على سبيل المثال لا الحصر على إنشاء مكاتب للبناء والمواد بشكل مؤقت في المشاريع حتى يحسم أسعار النقل والتوصيل والتحميل والتنديد من على كاهل المواطنين باعتبارها إحدى وسائل تخفيف المصاريف على المواطنين.