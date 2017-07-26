فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للطيران المدني، أن الادارة شهدت حركة تدوير شملت المديرين العامين بالإدارة، حيث تم نقل أحمد حسين للعمل مديرا لإدارة المشاريع بعد ان كان يشغل ادارة التخطيط، ونقل علي المعيلي ليكون مديرا لإدارة التخطيط بعد ان كان يشغل مدير ادارة المشاريع، وتم تعيين شاهين الغانم للعمل مديرا لإدارة سلامة الطيران بالوكالة.

واضاف أن هناك العديد من التنقلات والتعيينات الجديدة التي ستشهدها الإدارة هلال الفترة القادمة، وذلك تماشيا مع المرحلة القادمة التي تتطلب المزيد من العمل.

وأشار إلى أن التنقلات التي تمت كانت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وذلك لتطبيق اللوائح الخاصة بالديوان.