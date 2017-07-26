دعما للتعليم الطبي المستمر، أقام قسم الطوارئ بمستشفى السيف بالتنسيق مع إدارة المستشفى وبحضور الرئيس التنفيذي د.يوسف أبو ظهر، المدير الطبي د.عاصم البياع، والمستشار الطبي د.محمود دشتي وجميع أعضاء القسم واستشاريين من أقسام المستشفى المختلفة بعمل اللقاء العلمي الأول لقسم الطوارئ الثلاثاء الماضي. وبحث اللقاء كيفية التعامل مع الحالات الحرجة المتعلقة بمرضى السكري ومضاعفاته وسبل التعامل مع كل حالة.

وقام بتنسيق هذا اللقاء رئيس قسم الطواري د.شهير جورج وكان المتحدث الرئيسي د.هشام منير، وعقب اللقاء تم الاتفاق على بروتوكول طبي موحد لعلاج جميع الحالات الطارئة الخاصة بمرضى السكري شاملة كل أنواع الغيبوبات السكرية، حامضية الدم وكذلك غيبوبة نقص السكر الشديد بالدم.

هذا، وسينظم قسم الطوارئ بمستشفى السيف هذا اللقاء العلمي بصفة دورية للارتقاء بالمستوى العلمي لأطباء المستشفى وكذلك دعما للتواصل المشترك بين أقسام المستشفى والمناقشة العلمية المفتوحة للتواصل إلى أفضل آلية للتعامل مع كل الحالات الطارئة في كل التخصصات الطبية.