التأكد من صلاحية التأشيرات تفادياً لأي مخالفات وعدم حمل المقتنيات الثمينة والمجوهرات والمبالغ المالية الكبيرة

شدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد على المواطنين الراغبين في شراء العقارات بالخارج ضرورة التأكد من سلامة المستندات رسميا من خلال الجهات الحكومية وعبر مكاتب ذات الصفة الرسمية.

ولفت السفير الحمد في تصريح لـ «كونا» أمس إلى أهمية معرفة السفارة الكويتية أو البعثة الديبلوماسية في المدينة التي يرغب المواطنون في الشراء بها والتأكد من أن العقار لا يخضع للرهن من قبل البنوك المحلية أو أي منازعات قضائية.

وعن موسم الصيف والسفر، أوضح أن على المواطنين الراغبين في السفر للسياحة أو العلاج ضرورة التأكد من صلاحية التأشيرات تحاشيا لأي إجراءات أو مخالفات قد تترتب عليهم أثناء السفر، وعلى من يحتاج تمديد فترة الإقامة سواء أصحاب العلاج في الخارج أو مرافقوهم عليهم أن يقدموا طلبا رسميا عبر دائرة الهجرة في البلد الذي يقيمون فيه.

ونبه المواطنين إلى ضرورة عمل تأمين صحي لتجنب أي عارض صحي يطرأ أثناء السفر مضيفا أن السفارات والبعثات الديبلوماسية لن تستطيع تغطية أي مصاريف علاجية إلا اذا كان الشخص مبتعثا للعلاج من قبل الدولة.

وحول انتهاء الأوراق الثبوتية (جواز السفر) وطريقة تجديده، أفاد الحمد بأن السفارات والبعثات الديبلوماسية تقوم حاليا بتجديد الجواز لحالات معينة مثل المرضى والطلبة حتى 30 ديسمبر 2017 مؤكدا أن الجواز القديم لن يتم قبوله بعد مايو 2018 وعليه يجب على المواطنين استخراج الجواز الإلكتروني.

وأكد على المواطنين الراغبين في السفر ضرورة تجنب أخذ المقتنيات الثمينة والمجوهرات والمبالغ المالية الكبيرة وإنما الاكتفاء بحمل مبالغ صغيرة تجنبا لعمليات السرقة.

وعن المواطنين الراغبين في السفر واصطحاب الخدم أشار الحمد إلى وجوب توخي الحذر وعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة إلا للضرورة مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت عدة حوادث هرب لخادمات في عدد من البلدان الأجنبية ويمكن أن تدخل الكفيل في مساءلة قانونية من قبل البلد المستضيف.

وشدد على المواطنين الكويتيين ضرورة الالتزام بقوانين كل بلد يسافرون إليه وأن يكونوا على سابق معرفة بتلك القوانين مشيرا إلى مسألة منع النقاب من قبل بعض الدول الأوروبية والتي قد تعرض المخالفين لغرامات مالية ومساءلة قانونية.

وقال: إن على المواطنين المتوجهين إلى العواصم الكبيرة ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب الخروج في أوقات متأخرة من المساء إلا للضرورة والابتعاد عن الأماكن المشبوهة التي تنتشر فيها عمليات السلب بالقوة داعيا المواطنين لأن يكونوا خير سفراء للكويت من خلال المحافظة على الأماكن والممتلكات العامة.

وأشار إلى ضرورة الرجوع إلى موقع وزارة الخارجية الإلكتروني www.mofa.gov.kw للحصول على قائمة أرقام هواتف السفارات والبعثات الديبلوماسية والاتصال عند الضرورة على أرقام الطوارئ لوزارة الخارجية 98007888 - 98997999.