عقدت محافظة حولي صباح أمس الاجتماع التمهيدي الأول لمسابقة ترشيد استهلاك الطاقة لمدارس منطقة حولي التعليمية برئاسة مدير مكتب المحافظ العقيد خالد النجار وبحضور أمل عبدالله الريش والشيخة وسمية عبدالله الجابر، وبمشاركة مدير إدارة الشؤون الهندسية بمنطقة حولي التعليمية بوزارة التربية م. عماد الفيلكاوي ومدير إدارة إنارة الشوارع بوزارة الكهرباء والماء م. عادل محمود ورئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية علي العيدي.

وقال مدير مكتب محافظ حولي العقيد خالد النجار: إنه بتوجيهات من محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف ارتأت المحافظة تنظيم مسابقة حولي لترشيد استهلاك الطاقة لمدارس المنطقة، إيمانا بأهمية ترسيخ ثقافة الترشيد لدى الطلبة وتحفيزهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين لاسيما في مجال استخدام الطاقة البديلة.

وأشار إلى أن المحافظ يسعى من خلال تنظيم هذه المسابقة استقطاب المجتمع الطلابي وحثهم على المشاركة في تقديم الأفكار الجديدة والابتكارات التي من شأنها تساهم في ترشيد الطاقة، مؤكدا أن المحافظة ستخصص جوائز قيمة للفائزين الأوائل ضمن حفل جائزة حولي للتميز بحضور كبار الشخصيات.

وذكر أن المسابقة تنقسم إلى قسمين الأول خاص بمشروع الترشيد والآخر معني بالرسم وكلاهما يستهدف طلاب وطالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع «التربية» ليحظى المشاركين في المسابقة على مكافأتين الأولى من المحافظة والثانية من المدرسة، معلنا عن اجتماع آخر سيعقد الأسبوع المقبل استكمالا لهذا الاجتماع بهدف تحقيق الرؤية الكاملة في تنظيم المسابقة.

إلى ذلك، أكد النجار أن المحافظة تبحث إمكانية إشراك أبنائنا وبناتنا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين في مدارس التربية الخاصة بالتعاون والتنسيق مع مدير المدارس الاستاذ عبدالله العجمي.