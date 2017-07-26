أعلنت مؤسسة البترول الكويتية مشاركتها في رعاية إحياء ذكرى رحلة الغوص الـ 29 التي تنطلق غدا برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تحت شعار «خليجنا واحد..مصيرنا واحد».

وقال نائب العضو المنتدب للعلاقات في المؤسسة الشيخ فيصل الجابر في تصريح صحافي إن ذكرى الغوص إحدى أبرز الفعاليات الوطنية لأنها تمثل ذكرى عزيزة على قلوب الكويتيين لما تتضمنه من قيم التآخي والتعاضد وترسيخ مفاهيم الأسرة الواحدة.

وأضاف أن المؤسسة تهدف من خلال مشاركتها في إحياء ذكرى الغوص الـ 29 التي تستمر ثلاثة أيام إلى المحافظة على هذا التراث الأصيل وغرس مفاهيم التعاون في نفوس الشباب وتعليمهم الاعتماد على النفس علاوة على تحليهم بالصبر والجلد في مواجهة الصعاب. وأوضح أن رعاية المؤسسة لهذه الرحلة تأتي أيضا تجسيدا لدورها الفاعل في دعم وتشجيع الشباب الكويتي وانطلاقا من إيمانها العميق بمعايير ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية التي تتضمن جوانب متعددة في مقدمتها الجانب الاجتماعي الحضاري الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وذكر أن فعاليات رحلة إحياء ذكرى الغوص تعتبر أبرز الفعاليات الوطنية في مجال إحياء التراث البحري على المستويين المحلي والخليجي لاسيما أنها تأتي في إطار توجيهات واهتمام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد في إحياء التراث وإبراز صور الماضي وتخليد ذكرى الآباء والأجداد.

وبين الشيخ فيصل الجابر أن هذه الفعاليات تؤكد كذلك مدى اعتزاز وارتباط الشباب بتراث هذا الوطن العزيز وماضيه والتعبير عن عرفانهم لتضحيات الآباء والأجداد واستلهام العبر والمعاني والقيم الحميدة المتمثلة في قدرة التحمل والصبر والتعاون والاعتماد على النفس.