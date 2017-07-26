عادل الشنان

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدء تشغيل الربط الالي مع وزارة الداخلية لاستخراج حالة الصحيفة الجنائية للمرشحين الكويتيين بالجهات الحكومية عن طريق الربط الالي بين النظام المتكامل للخدمة المدنية ونظام الادلة الجنائية بوزارة الداخلية.

واكد رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الجسار في تصريح صحافي ان قطاع المعلومات نظم عدد من الاجتماعات الادارية والفنية بين المختصين في الجهتين، موضحا انه تم الانتهاء من وضع خطة التطبيق وعمل التجهيزات والاختبارات الفنية للنظم والبرامج وشبكة الربط ثم البدء في استكمال اجراءات تعيين المرشحين للوظائف من الكويتيين في جميع الجهات الحكومية باسلوب آلي بدون اوراق استيفاء حالة الصحيفة الجنائية للمرشحين من الذكور والاناث من الكويتيين، وانه وصل عدد حالات التعيين الالكتروني في اول يوم من التطبيق لهذا النظام 24 حالة.

وبين الجسار ان تنفيذ هذه الخدمة الالكترونية ستوفر الكثير من الوقت والجهد على جميع الجهات الحكومية وطالبي التوظيف من الكويتيين لافتا الى ان هذه الخدمة تأتي كاضافة جديدة على النظام الالي المتكامل للخدمة المدنية، كما انها تأتي كمؤشر جديد على سعي الديوان بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بما يتفق مع تطبيق الحكومة الالكترونية الشاملة.

ولفت الى ان الديوان سيعلن في المستقبل القريب عن حزمة من الخدمات الالية التي من شانها المساهمة بشكل كبير في تبسيط الاجراءات وتسريع تقديم الخدمات للموظفين والمواطنين والتي من شانها التاثير الايجابي على رفع مكانة الكويت في المؤشر العالمي للجاهزية الالكترونية.