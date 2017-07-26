شدد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف على حرص البنك فيما يتعلق بالرعاية السكنية للمرأة الكويتية، مبينا ان البنك يقدم الكثير من الخدمات لهن أبرزها القروض العقارية، مؤكدا ان مجلس إدارة البنك وافق على وضع مقترحات ببدائل استثمارية فيما يتعلق بقانون المرأة متمثلة في بناء وحدات سكنية يقوم البنك ببيعها للفئات المستحقة أو توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة وليس بدائل استهلاكية متمثلة في صرف بدل الإيجار.

وقال المضف في تصريح صحافي: انه غير دقيق ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والصحف المحلية عن انتظار البنك صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن صرف بدل إيجار للكويتيات المشمولات بالمرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مؤكدا ان مجلس إدارة البنك لم يعتمد أي بدائل استهلاكية بل وافق على مقترح بعدد من البدائل الاستثمارية ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر فيها.

ومن جانب آخر، كشف المضف أن البنك استقبل ما يقارب 2500 طلب توظيف بعد فتحه باب التعيين للمواطنين من حملة الشهادات الجامعية ومؤهل الدبلوم والشهادات الثانوية العامة خلال شهر يونيو الماضي، مبينا ان البنك سيعتمد 90 طلبا منها لوجود 90 وظيفة شاغرة في الوقت الراهن، مشيرا الى ان الاختيار سيقع على المستوفين للشروط بالدرجة الاولى ثم أصحاب النسب العالية وأخيرا اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.